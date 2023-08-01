الإعلام العبري يحرض على المحكمة الدولية.. ومواقع التواصل تفتح صفحاتها لقادة اليمين للترويج للاستيطان

غزة – “القدس العربي”:

واصلت وسائل الإعلام العبرية، حملاتها العنصرية التي تحرض على الفلسطينيين، وروجت لمشاريع توسعة الاستيطان، وانتقدت نظر محكمة العدل الدولية، في طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم رأي استشاري في ماهية الاحتلال الإسرائيلي للأرضي الفلسطينية.

وفي تقرير الرصد الجديد للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، الذي تعده وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، تطرق في بدايته إلى التقرير المنشور على صحيفة “إسرائيل اليوم” الذي يحرض على السلطة الفلسطينية، كونها قدمت مرافعة خطة لمحكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال، وجاء في التقرير “السلطة الفلسطينية قامت بتقديم دعوة خطية، وبلورة رأي بكل ما يتعلق بجوهر الاحتلال”.

وأضافت الصحيفة “إن الخطوة جاءت كجزء من الجهود القضائية والدبلوماسية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل”.

وحمل التقرير انتقادات للمصطلحات التي استخدمت في المذكرات ومنها: “حماية أبناء شعبنا من جرائم الاحتلال غير القانونية”، و”الحاجة لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي ونزع الحصانة عنهم”.

كما جاء في تقرير آخر نشرته ذات الصحيفة المعروفة بقربها من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو “ردا على الخطوة الفلسطينية، وزارة الخارجية تجند الدعم الكبير لموقف إسرائيل”.

وأضافت “تعمل السلطة الفلسطينية على تطوير المبادرة منذ 2022، وحينها تم طرح القرار في الأمم المتحدة المُطالب بالتوجه الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لبلورة الموقف القضائي حول الاحتلال المستمر في الضفة”.

وحول جولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخارجية، قالت صحيفة “معاريف” إن الرئيس عباس توجه في جولة خارجية يلتقي خلالها الرئيس التركي، وذلك لـ”العمل ضد الدولة”.

وجاء في تلك الصحيفة أن الرئيس الفلسطيني “سيلقي الضوء على أهمية النشاط السياسي والدبلوماسي في الساحة الدوليّة، وأهمية تدويل صراع الشعب الفلسطيني لتوفير الحماية وتجنيد الدعم الدولي لفلسطين”.

وعلى صفحاتها روجت “إسرائيل اليوم” لمشاريع وخطط الاستيطان والمصادقة على “مقترح قانون توسعة عدد السكان المخصص للمستوطنات الجماهيرية” التي أقرتها “الكنيست”.

وعلى موقع “تويتر” كتب عضو “الكنيست” عن “الصهيونية المتدينة” تسفي سوكوت يقول “مقترح قانون لجان القبول لزملائي، اوريت ستروك واوهاد تال، مر بأغلبية أصوات الكتل في البرلمان”، وأضاف “نوسع إلى حد كبير الاستيطان اليهودي في النقب والجليل”.

كما كتب وزير “النقب والجليل والمناعة القومية من “القوة اليهودية” يتسحاك فسرلاف، يقول “إن الكنيست صادقت على مقترح قانون توسعة عدد السكان المخصص للمستوطنات الجماهيرية”.