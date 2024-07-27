الإعلام الفرنسي يثور على ريان شرقي ويقربه من الجزائر

باريس- “القدس العربي”:

بعد الأسطورة زين الدين زيدان والميغا ستار كريم بن زيمة.. انضم مهاجم نادي ليون ريان شرقي لقائمة المغضوب عليهم من قبل وسائل الإعلام والرأي العام في فرنسا، وذلك بسبب ما فعله في اللقاء الافتتاحي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، الذي جمع منتخب مسقط رأسه بنظيره الأمريكي، وانتهى بفوز المنتخب المضيف بثلاثية نظيفة.

وتسابقت الصحف والمواقع الرياضية الفرنسية في تسليط الضوء على حملات الهجوم العنيف التي يتعرض لها صاحب الـ20 عاما في الساعات القليلة الماضية، ضمن ردود الأفعال على مقطع الفيديو الرائج في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، للجزائري الأصل وهو لا يُحرك ساكنا أثناء عزف وترديد النشد الوطني “لامارسياز” قبل ضربة بداية أولى مواجهات الديوك في الأولمبياد، عكس باقي رفاقه في فريق المدرب تيري هنري، الذين تفاعلوا بالطريقة المطلوبة أثناء ترديد النشيد.

ونقلت العديد من المنصات العربية عن السياسي اليميني المتطرف في حزب الجبهة الوطنية غيلبار كولار، في تعليق نشره عبر حسابه على منصة “إكس”- تويتر سابقا-، انزعاجه الشديد من سلوك ريان شرقي، واصفا صمته وعدم تفاعله لحظة ترديد النشيد الوطني بـ”الإهانة” للدولة الفرنسية، حيث قال في تعليقه على مقطع الفيديو “في هذه الظروف، لا ينبغي له أن يمثل فرنسا في الألعاب الأولمبية، وقبل كل شيء، عليه أن يذهب ويغني في مكان آخر.. لقد سئمنا من هذه الإهانات”.

من جانبها، فسرت منصة “Win Win” رسائل السياسي المعروف عنه عدائه الشديد للمهاجرين وتطرفه مع الجزائريين على وجه الخصوص، على أنها دعوة لمنع اللاعب من تمثيل فرنسا، وأيضا ترحيب ضمني بتحويل جنسيته الرياضية إلى الجزائرية، تأكيدا على صحة انفراد نفس المصدر، بأن المهاجم المرشح للانتقال إلى صفوف بوروسيا دورتموند هذا الصيف، وافق بشكل مبدئي على ارتداء قميص محاربي الصحراء في المحافل الدولية، عكس ما تردد بعد خروج الديوك من اليورو، بشأن ارتفاع فرصه في دخول مشروع المدرب ديديه ديشامب، ضمن الأسماء المرشحة للحصول على فرصتها بعد اعتزال الهداف التاريخي أوليفيه جيرو.

وتجمع أغلب المصادر، على أن ريان شرقي استقر مع أسرته على تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية، لكن بعدما يعرض نفسه بالصورة التي يريدها لنفسه في دورة الألعاب الأولمبية الحالية، لكي يعزز قيمته السوقية في الميركاتو، بجانب خطف أنظار كبار الدوريات الأوروبية الكبرى، وذلك بعد اتفاقه مع إدارة ناديه على المغادرة هذا الصيف، مع توقعات بأن يكون واحد من ثلاثة مواهب من أبناء المهاجرين في أوروبا المرشحين لدخول مشروع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، بداية من معسكر سبتمبر/ أيلول المقبل.