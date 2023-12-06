الإعلام الفرنسي يرجح إتمام زيارة تبون لباريس ربيع العام المقبل.. ودريونكور يحلل عواقبها على العلاقات بين البلدين

لندن- “القدس العربي”:

تتحدث مصادر إعلامية فرنسية عن توافق جزائري فرنسي على إتمام زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس في ربيع العام المقبل دون تحديد تاريخ معين لها، في وقت تبدو العلاقات بين البلدين أفضل حاليا من أشهر سابقة عرفت فيها توترات عدة.

ونقل السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريونكور في مقال له بصحيفة لوفيغارو، عن الصحافية كاثرين ناي، أن زيارة تبون إلى باريس باتت أكثر قربا. وبحسب هذه التسريبات، فقد تلقى تبون دعوة من ماكرون نقلها له السفير الفرنسي في الجزائر. كما أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، وفق نفس المصدر، خلال زيارته إلى الجزائر في تشرين الثاني/ نوفمبر هذه الدعوة لزيارة باريس في الربيع، على الأرجح بعد شهر رمضان.

وتحولت الزيارة إلى ما يشبه المسلسل بعد تأجيلها مرتين، حيث كانت مقررة في شهر أيار/ مايو ثم حزيران/ يونيو، لأسباب معلنة تتعلق بالأجندة إلا أن الانزعاج الجزائري في الواقع كان واضحا من تحويل الجزائر إلى مادة للنقاش السياسي الداخلي في فرنسا بعد الدعوات المتكررة من اليمين لإلغاء اتفاقية التنقل بين البلدين لسنة 1968، ثم الهجوم الفرنسي على النشيد الوطني الجزائري بعد مرسوم جديد يوسع استخدامه بشكل كامل في المناسبات الرسمية، بما في ذلك المقطع الذي يتوعد فرنسا بالحساب، ورفض الرئيس الجزائري مثلما صرح بذلك، أن تكون زيارته سياحية لباريس دون نتائج ملموسة.

ووفق دريونكور، فإن الرئيس الفرنسي من خلال دعوته لنظيره الجزائري، يؤكد أنه ماض في مشروع التقارب مع الجزائر مهما كلفه الأمر، فهو يقوم بذلك “على الرغم من الانتقادات والإهانات القادمة الجزائر وعدم التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعلى الرغم من التقارب بين الجزائر وروسيا، وأيضا التدخلات الجزائرية في السياسة الداخلية الفرنسية خلال أعمال الشغب في يونيو 2023 (عقب مقتل الشاب نائل) وعلى الرغم من رد فعل المغرب”.

ويعتقد السفير السابق أن فرنسا تفعل ذلك لأسباب أبرزها أمل باريس في أن تساعدها الجزائر بمنطقة الساحل، ورغبة فرنسا المعلنة بوضوح، في محاولة استقرار الجزائر، أي جعلها لا تتبع الأمثلة التونسية أو المثال الليبي الأسوأ.

ولكن من خلال القيام بذلك، فإن فرنسا تتجاهل أو ترفض رؤية عيوب مثل هذه السياسة، متسائلا: “هل من الجيد دعوة الرئيس الجزائري إلى باريس في زيارة دولة، أي الشكل الأكثر فخامة للزيارات الرسمية، في الوقت نفسه الذي يتم فيه مناقشة قانون الهجرة، وقبل الانتخابات الأوروبية التي ستضع بلا شك قضية الهجرة في مركز النقاش؟ ألا يعد الظهور في الإليزيه مع عبد المجيد تبون بينما تشكل الهجرة الجزائرية مشكلة مستعصية في فرنسا، تداخلا غريبا مع السياسة الداخلية الفرنسية، مع العلم أن الجزائر تعرف كيف تلعب بسلاح الهجرة ضدنا؟”.

ويرى دريونكور من جانب آخر، أن هذه الزيارة ستعطي بوضوح انطباعا بأن باريس تدعم تبون لولاية ثانية، وهو ما سيتم رؤيته في الجزائر على أنه تدخل في السياسة الداخلية، وسيؤكد للرأي العام فكرة أن السياسة الجزائرية تُقرر في باريس، على حد قوله.

أما من الجانب الجزائري، فيقول السفير الفرنسي السابق، إن تبون من خلال زيارته لباريس سيفرض نفسه في منظومة الحكم الجزائرية على أنه الوحيد الذي يمكنه التحدث إلى ماكرون، والوحيد الذي يمكنه الوقوف في وجهه في الملفات الحساسة الحالية، وبالتالي هو الذي يجب يستمر لعهدة ثانية.

والنقطة الثانية في تحليل دريونكور أن الرئيس الجزائري سيسعى للحصول على تعهد من باريس بأن الاتفاقية الفرنسية- الجزائرية الخاصة بالهجرة والتنقل لسنة 1968، لن يتم التراجع عنها ما دام ماكرون في قصر الإليزيه.

واعتبر دريونكور أن حصول تبون على ذلك في حين أن المتنافسين على خلافة ماكرون في عام 2027، من إدوار فيليب إلى مارين لوبان مرورا بإريك سيوتي، وإريك زمور، قد أعربوا جميعا عن تأييدهم لإلغاء هذا الاتفاقية، سيكون انتصارا رائعا للرئيس الجزائري وسيجعل الاتفاقية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعلاقة الفرنسية الجزائرية.

ويقود دريونكور منذ فترة حملة إعلامية ضد اتفاقية 1968، ونجح في إقناع طيف واسع من اليمين الفرنسي حتى الأكثر اعتدالا، بتبني هذه الفكرة، على الرغم من أن هذه الاتفاقية فقدت الكثير من أهميتهما مع الزمن بفعل طغيان القوانين الأوروبية على مسائل الهجرة، ولم تبق سوى على بعض الامتيازات فقط لصالح الجزائريين المقيمين في فرنسا.

وتواجه تحليلات هذا السفير الذي تحول لطرف سياسي تُفتح له منابر اليمين الإعلامية، بانتقادات واسعة في الجزائر، حيث يرى دبلوماسيون ومحللون أنه يحاول الانتقام بسبب التهميش الذي طاله عندما كان سفيرا في الجزائر خاصة في سنواته الأخيرة.