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الإعلان عن أول “خريطة أثرية” للمغرب

12 - يوليو - 2024

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الرباط: أعلن المغرب، الجمعة، عن أول “خريطة أثرية” للبلاد تشمل المعالم والمواقع الأثرية والتراث الثقافي الوطني.

وقالت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في بيان، إنها قامت بإعداد أول خريطة أثرية ورقية وطنية للبلاد، في إطار جرد التراث الثقافي الوطني وحسن إدارة المعالم الأثرية.

وبحسب البيان، تم إعداد الخريطة بالشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (حكومية)، بهدف معرفة المواقع الأثرية المعروفة حسب البيانات والمعطيات المقدمة من طرف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومديرية التراث الثقافي (حكومي).

وتشمل الخريطة العديد من المواقع الأثرية التي تم نشرها سابقا بعدد من الجهات مثل الصويرة، والدار البيضاء، والرباط، وسلا، والقنيطرة (غرب) وأصيلة (شمال) وجهة الشرق والداخلة (في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع البوليساريو)، بحسب البيان ذاته.

ومن المقرر أن تضم الخريطة قريبا بعد تحيينها، مواقع أثرية أخرى لجهات طانطان (جنوب) وزاكورة (جنوب شرق) والرحامنة وبني ملال وخنيفرة (شمال).

وفي السياق، أشار البيان إلى أن “وزارة الشباب والثقافة تطور من خلال المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومديرية التراث الثقافي، مشروع الخرائط الرقمية “التوقعية”.

ولفت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى “وضع نظام يقظة لمحاربة اندثار المواقع الأثرية”.

واعتبر البيان أن التجربة “ستساهم في التعرف على المناطق الأثرية ذات الأولوية”.

(الأناضول)

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  1. يقول Ibrahim Hamdi sabil:
    يوليو 13, 2024 الساعة 3:06 ص

    الداخلة مغربية شاء من شاء،لن نفرط في شبر من مغربنا،

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    1. يقول راسم:
      يوليو 13, 2024 الساعة 11:17 ص

      اسأل الأمم المتحدة عن الصحراء الغربية

  2. يقول لاعق اليد:
    يوليو 13, 2024 الساعة 11:51 ص

    الصحراء الغربية ملك للشعب الصحراوي و تتظر استفتائه لتقرير مصيره فلا يمكن الاتفاف على قرارات الامم المتحدة.

    رد
  3. يقول Nabil Bahij:
    يوليو 13, 2024 الساعة 2:44 م

    الشعب الصحراوي يعيش معزز مكرم في بلاده المغرب .أطلقوا صراح المحتجزين في تندوف من مخيمات الذل والعار

    رد
    1. يقول لاعق اليد:
      يوليو 13, 2024 الساعة 7:36 م

      الشعب الصحراوي يعيش معزز و مكرم!!! اتركوا منظمات حقوق الانسان الدولية تزورهم و تتفقد احوالهم ان كانتم صادقين.

  4. يقول بكل وضوح:
    يوليو 13, 2024 الساعة 3:49 م

    الإعلان عن أول خريطة أثرية للمغرب في سنة 2024 يعد ضرب مصداقية الدولة الأمبراطورية صاحبة 12 قرنا ..

    رد
    1. يقول ملاحظ...:
      يوليو 13, 2024 الساعة 8:13 م

      وضح لنا اخي الكريم كيف ان الاعلان عن الخريطة الاثرية يضرب تاريخ المغرب.

  5. يقول مجرد سؤال:
    يوليو 13, 2024 الساعة 5:22 م

    أليست هناك آثار في سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ؟؟؟؟؟؟؟؟

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  6. يقول مجرد سؤال:
    يوليو 13, 2024 الساعة 5:23 م

    أليست هناك آثار في سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ؟؟؟؟؟؟؟

    رد
  7. يقول مجرد سؤال:
    يوليو 13, 2024 الساعة 5:56 م

    ترى ماذا تقول الموجودة في الداخلة ؟؟؟؟؟

    رد

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