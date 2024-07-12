الرباط: أعلن المغرب، الجمعة، عن أول “خريطة أثرية” للبلاد تشمل المعالم والمواقع الأثرية والتراث الثقافي الوطني.
وقالت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في بيان، إنها قامت بإعداد أول خريطة أثرية ورقية وطنية للبلاد، في إطار جرد التراث الثقافي الوطني وحسن إدارة المعالم الأثرية.
وبحسب البيان، تم إعداد الخريطة بالشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (حكومية)، بهدف معرفة المواقع الأثرية المعروفة حسب البيانات والمعطيات المقدمة من طرف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومديرية التراث الثقافي (حكومي).
وتشمل الخريطة العديد من المواقع الأثرية التي تم نشرها سابقا بعدد من الجهات مثل الصويرة، والدار البيضاء، والرباط، وسلا، والقنيطرة (غرب) وأصيلة (شمال) وجهة الشرق والداخلة (في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع البوليساريو)، بحسب البيان ذاته.
ومن المقرر أن تضم الخريطة قريبا بعد تحيينها، مواقع أثرية أخرى لجهات طانطان (جنوب) وزاكورة (جنوب شرق) والرحامنة وبني ملال وخنيفرة (شمال).
وفي السياق، أشار البيان إلى أن “وزارة الشباب والثقافة تطور من خلال المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومديرية التراث الثقافي، مشروع الخرائط الرقمية “التوقعية”.
ولفت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى “وضع نظام يقظة لمحاربة اندثار المواقع الأثرية”.
واعتبر البيان أن التجربة “ستساهم في التعرف على المناطق الأثرية ذات الأولوية”.
(الأناضول)
الداخلة مغربية شاء من شاء،لن نفرط في شبر من مغربنا،
اسأل الأمم المتحدة عن الصحراء الغربية
الصحراء الغربية ملك للشعب الصحراوي و تتظر استفتائه لتقرير مصيره فلا يمكن الاتفاف على قرارات الامم المتحدة.
الشعب الصحراوي يعيش معزز مكرم في بلاده المغرب .أطلقوا صراح المحتجزين في تندوف من مخيمات الذل والعار
الشعب الصحراوي يعيش معزز و مكرم!!! اتركوا منظمات حقوق الانسان الدولية تزورهم و تتفقد احوالهم ان كانتم صادقين.
الإعلان عن أول خريطة أثرية للمغرب في سنة 2024 يعد ضرب مصداقية الدولة الأمبراطورية صاحبة 12 قرنا ..
وضح لنا اخي الكريم كيف ان الاعلان عن الخريطة الاثرية يضرب تاريخ المغرب.
أليست هناك آثار في سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ؟؟؟؟؟؟؟؟
أليست هناك آثار في سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ؟؟؟؟؟؟؟
ترى ماذا تقول الموجودة في الداخلة ؟؟؟؟؟