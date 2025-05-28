الإغاثة الدولية IHH تعلن استشهاد 5 عاملين معها بغزة بغارات إسرائيلية

إسطنبول: أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية IHH، الأربعاء، مقتل 5 عاملين معها خلال اليومين الماضيين، بغارات إسرائيلية أثناء محاولتهم إيصال مساعدات للفلسطينيين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وقالت الهيئة التي تتخذ من إسطنبول مقرا لها في بيان: “استشهد 5 من العاملين معنا في مشروعنا بقطاع غزة الذي ننفذه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي نتيجة هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة”.

وأدانت الهيئة في بيانها “الهجوم الشنيع” الذي استهدف عمال الإغاثة الإنسانية الذين يخاطرون بحياتهم لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين المظلومين بقطاع غزة.

وأضاف البيان: “نسال الله الرحمة لشهدائنا والصبر لذويهم. الشهداء: محمد المبيض، أحمد بستان، معتز رجب، إسحاق الطيف، جمال المبيض”.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

وبتجويع متعمّد يمهد لتهجير قسري، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني إلى المجاعة، بإغلاقها معابر قطاع غزة منذ 2 مارس/ آذار بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء.

(الأناضول)