الإفراج عن رئيس غواتيمالا السابق بعد 8 سنوات في السجن بتهمة الفساد

الرئيس الغواتيمالي السابق أوتو بيريز مولينا، في صورة من الأرشيف- رويترز

غواتيمالا سيتي: تم إلإفراج عن رئيس غواتيمالا السابق أوتو بيريز، وذلك بعد ثماني سنوات قضاها في السجن بتهمة الفساد.

وأعلن محاميه سيزار كالديرون، يوم الخميس، أنه تم الإفراج عنه بكفالة تعادل 31ر1 مليون دولار.

وكان بيريز قد تنحى عام 2015، بسبب فضيحة فساد في قطاع الجمارك، وألقي القبض عليه في إثر ذلك.

El expresidente de #Guatemala Otto Pérez Molina pagó 2 cauciones económicas por + USD1.317M con la que logró abandonar la prisión donde permaneció desde Sept 2015, acusado en los casos navieros de TCQ y La Línea. Pérez Molina renunció del poder el 03SEP15 tras fuertes protestas. pic.twitter.com/h73KEwlxh6 — Santiago Botón 🇬🇹 (@SantiagoteleSUR) January 4, 2024

وحكم على الجنرال السابق (73 عاماً) بالسجن 16 سنة و 8 سنوات في محاكمتين. واستأنف ضد الحكم الصادر ضده بالسجن 16 عاماً.

وبعد الإفراج عنه بكفالة، لن يسمح لبيريز بالسفر إلى الخارج، حسبما صرح محاميه لوسائل الإعلام المحلية. ويجب عليه أيضاً المثول أمام مكتب المدعي العام كل شهر.

(د ب أ)