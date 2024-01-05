سياسة | دولي

الإفراج عن رئيس غواتيمالا السابق بعد 8 سنوات في السجن بتهمة الفساد

5 - يناير - 2024

الرئيس الغواتيمالي السابق أوتو بيريز مولينا، في صورة من الأرشيف- رويترز

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غواتيمالا سيتي: تم إلإفراج عن رئيس غواتيمالا السابق أوتو بيريز، وذلك بعد ثماني سنوات قضاها في السجن بتهمة الفساد.

وأعلن محاميه سيزار كالديرون، يوم الخميس، أنه تم الإفراج عنه بكفالة تعادل 31ر1 مليون دولار.

وكان بيريز قد تنحى عام 2015، بسبب فضيحة فساد في قطاع الجمارك، وألقي القبض عليه في إثر ذلك.

وحكم على الجنرال السابق (73 عاماً) بالسجن 16 سنة و 8 سنوات في محاكمتين. واستأنف ضد الحكم الصادر ضده بالسجن 16 عاماً.

وبعد الإفراج عنه بكفالة، لن يسمح لبيريز بالسفر إلى الخارج، حسبما صرح محاميه لوسائل الإعلام المحلية. ويجب عليه أيضاً المثول أمام مكتب المدعي العام كل شهر.

(د ب أ)

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