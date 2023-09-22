الإفراج عن رسام كاريكاتير تونسي بعد التحقيق معه بتهمة الإساءة لرئيس الحكومة

تونس – «القدس العربي»: قال رسام الكاريكاتير التونسي توفيق عمران، إن السلطات التونسية أفرجت عنه بعد احتجازه والتحقيق معه لعده ساعات على خلفية نشره على صفحته في موقع فيسبوك لرسوم ساخرة، اعتُبرت مسيئة لرئيس الحكومة أحمد الحشاني.

وكان عمران نشر رسوماً تنتقد الرئيس قيس سعيد بعد تعيينه للحشاني، كما تشكك في كفاءة الحشاني، مبررة ذلك بتصريحاته الأخيرة التي أثارت موجة من الجدل والتهكم في البلاد.

واقتيد الرسام البالغ من العمر 64 عاما، مساء الخميس، إلى مركز شرطة في مدينة مقرين قرب العاصمة، حيث خضع للاستجواب لعدة ساعات بشبهة “الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي” وفق المرسوم 54 المثير للجدل، قبل أن يتم الإفراج عنه في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وكتب عمران على موقع فيسبوك، ساخراً: “الثانية والنصف صباحاً، بعد غفوة صغيرة في ثكنة بوشوشة، تقرر إطلاق سراحي بإذن من النيابة. شكراً لكم على التضامن”.

وقال لاحقاً في تصريح إذاعي، إن سيارة أمنية قامت باصطحابه من أمام منزله إلى مركز الأمن في مقرين حيث تم توجيه بعض الأسئلة له، من بينها سؤال يتعلق بشيك دون رصيد. وبعد نفيه كلياً لهذا الأمر، تغير موضوع التحقيق بشكل مفاجئ ليصبح حول الغاية من رسمه لكاريكاتير مسيء لرئيس الحكومة.

وأشار إلى أنه تم نقله إلى ثكنة بوشوشة في العاصمة، مؤكداً أنه تم التعامل معه باحترام ولم يتعرض لأي اعتداء لفظي أو جسدي، قبل أن يتم إطلاق سراحه في الساعة الثانية فجراً بأمر من النيابة العامة.

واستنكرت منظمات إعلامية وحقوقية إيقاف عمران والتحقيق معه بسبب رسوم ساخرة، حيث اعتبرت نقابة الصحافيين أن “التحقيق مع رسام كاريكاتير هو عبث وقمع وتعسف وإساءة كبيرة لتونس وتشويه لصورتها أمام العالم”.

واعتبرت في بيان الخميس، أن “السلطة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية هي التي تشرع لمثل هذه الممارسات القمعية والاعتقالات عبر الخطابات التي تحرض على المخالفين والناقدين وتصنفهم ضمن “الخونة” و”المتآمرين”، وهو ما يعطي الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية والقضائية بتتبع الآراء الحرة والناقدة”.

كما حذرت من “خطورة هذا المسار الذي يهدد أبسط حقوق المواطنات والمواطنين في التعبير عن آرائهم بكل حرية، وتجدد موقفها المبدئي الرافض لأي محاكمة أو تحقيق يطال عملاً صحافياً أو إبداعياً أو فنياً مهما كان”.

وكتب الوزير السابق عبد اللطيف المكي: “لا أتصور أن إيقاف مصور الكاريكاتير توفيق عمران كان مجرد تزيد من جهة أمنية، بل هو ثمرة لما أرسلته السلطة السياسية من مناخات عامة معادية لحرية الرأي والأحزاب والمعارضين، وما كرسته من تقاليد في الزج بالقضاء في الحياة السياسية كما شهدت به جمعية القضاة وهيئات الدفاع عن المعتقلين”.

واعتبر مرصد الدفاع عن انتهاكات حرية الرأي والتعبير أن التحقيق مع عمران “يمثل مرحلة جديدة من القمع والتعسف. وخاصة أن توفيق عمران يعتبر من بين المبدعين والفنانين المعروفين، وإيقافه يؤكد أن الكاريكاتير، كوسيلة فنية، أصبح محل تتبع واعتقال، مما يستوجب الاستنكار والرفض”.

كما دعا السلطات إلى “التوقف عن هذه الممارسات التي تنتهك حرية التعبير وتقييد حرية الفنانين في التعبير عن آرائهم. إذ يجب أن يكون للفن والثقافة حرية ومكانة تتيح للفنانين التعبير بحرية دون مخاوف”.

وكتب هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي: “النظام الذي ينزعج من كاريكاتير هو نظام مرتبك وفاشل وخائف وضعيف ويستشعر سقوطه القريب”.

واعتبر في تدوينة لاحقة أن السلطات التونسية قامت بـ”دعاية مجانية” لرسومات توفيق عمران، التي قال إنها تصدرت مواقع التواصل ووسائل الإعلام الدولية.

وكتب عضو جبهة الخلاص سمير ديلو، ساخراً: “رئيس الحكومة حقّق إنجازين في أيّام قليلة: تعرّف الشّعب على صوته من خلال الكلمات القليلة المتناثرة المتنافرة التي نطق بها في افتتاح السّنة الدّراسيّة؛ وردع رسّام الكاريكاتور المتطاول سليط الرّيشة (المسيء للغير عبر شبكات التّواصل)!”.