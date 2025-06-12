الإفراج عن نشطاء جزائريين بعد احتجازهم في مطار القاهرة تمهيدًا لترحيلهم

القاهرة- “القدس العربي”: كشفت مصادر حقوقية عن إفراج السلطات المصرية عن عدد من النشطاء الجزائريين المحتجزين في مطار القاهرة منذ أمس الأربعاء، تمهيدًا لترحيلهم إلى الجزائر.

وكانت السلطات المصرية قد أوقفت ثلاثة محامين وعددًا من النشطاء الجزائريين، عقب وصولهم إلى مطار القاهرة للمشاركة في المسيرة الدولية إلى قطاع غزة، التي دعا “التحالف الدولي لمناهضة الاحتلال” إلى تنظيمها، والاعتصام أمام معبر رفح البري لكسر الحصار عن القطاع.

كما كانت السلطات المصرية قد رحّلت، أمس، وفدًا من النشطاء المغاربة الذين وصلوا إلى مطار القاهرة لنفس الغرض.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أمس، ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم زيارات إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.

ومن المتوقع وصول القافلة المغربية، التي انطلقت من تونس وتضم آلاف النشطاء، إلى الحدود الغربية لمصر اليوم.