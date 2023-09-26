الإفراج عن وزير تونسي سابق وقيادي في حركة النهضة- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”: أفرجت السلطات التونسية عن ثلاثة معتقلين، بينهم وزير سابق وقيادي بارز في حركة النهضة.

وأكدت مصادر إعلامية وقضائية قرار الإفراج عن محمد بن سالم، الوزير السابق والقيادي في حزب العمل والإنجاز (منشق عن حركة النهضة) وأحمد العماري النائب السابق عن حركة النهضة، فضلا عن الناشط السياسي علي اللافي، مع وضعه في الإقامة الجبرية داخل ولاية قابس (جنوب).

وجاء قرار الإفراج بعد انتهاء صلاحية بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة في حقهم بخصوص القضية المتعلقة بـ”تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود خلسة ومسك وحيازة عملة أجنبية مجهولة المصدر”.

وكانت جبهة الخلاص الوطني نددت قبل أيام بتواصل اعتقال بن سالم لستة أشهر، رغم أنه “ناهز السّبعين من العمر وهو يعاني من عدة أمراض مزمنة عرّضته أثناء إيقافه إلى العديد من النوبات أوجبت نقله إلى المستشفى”.

كما أصدرت عائلته نداء عاجلاً لإطلاق سراحه في انتظار محاكمته على إثر التدهور الخطير الذي ألم بحالته الصحية في الآونة الأخيرة.