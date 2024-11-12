الإقلاع عن التدخين بعد اكتشاف الإصابة بمرض السرطان يزيد احتمالات البقاء على قيد الحياة

سان فرانسيسكو: ربما يجد بعض المدخنين الذين يتم تشخيص إصابتهم بمرض السرطان صعوبة في الإقلاع عن التدخين، ولكن دراسة أمريكية حديثة كشفت أن التوقف عن التدخين في حالات الإصابة بالسرطان يزيد من فرص النجاة والبقاء على قيد الحياة.

وشملت الدراسة التي أجريت في مركز إم دي أندرسون لأبحاث السرطان التابع لجامعة تكساس الأمريكية 450 مدخنا تم تشخيص إصابتهم بالسرطان، وكان يتلقون علاجا يساعدهم في الإقلاع عن التدخين.

وأظهرت النتائج أن احتمالات الوفاة تتراجع بنسبة تتراوح ما بين 22% و26% في حالة الإقلاع عن التدخين في غضون شهور من اكتشاف الإصابة بالسرطان. وتبين أيضا أن أفضل النتائج تتحقق أيضا في حالة الإقلاع عن التدخين خلال ستة شهور من اكتشاف الإصابة بالسرطان، ثم الاستمرار في الامتناع عن التدخين لمدة ثلاثة أشهر بعد ذلك.

وأكدت الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية Jama Oncology المتخصصة في علاج السرطان أن فترة البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان الذين يقلعون عن التدخين تزيد لفترة تتراوح ما بين عامين إلى أربعة أعوام تقريبا مقارنة بالمرضى الذين يستمرون في التدخين.

ونقل الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية عن رئيس فريق الدراسة قوله: “يؤكد هذا البحث الدور المهم الذي يلعبه الإقلاع المبكر عن التدخين بالنسبة للمرضى الذين يتلقون علاجا من مرض السرطان”.

(د ب أ)