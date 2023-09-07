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الإكوادور.. مقتل 4 أفراد عصابة نسوا التخلص من قنبلة في سيارتهم- (شاهد)

منذ 20 دقيقة

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بوغوتا: قتل 4 أفراد إحدى العصابات في الإكوادور جراء انفجار قنبلة يدوية نسي أحد رجال العصابة إلقائها من سيارتهم أثناء فرارهم بعدما هاجموا منزلا في مقاطعة سانتو دومينغو دا لوس تساتشيلاس.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن عصابة من 6 أفراد شنوا هجوما مسلحا على منزل في المقاطعة الواقعة شمال البلاد.

إلا أن أحد أفراد العصابة نسي إلقاء قنبلة يدوية من السيارة خلال فرارهم من المنطقة، فانفجرت بالعصابة داخل السيارة أثناء سيرها، ما أدى إلى مقتل 4 وإصابة اثنين بجروح خطيرة.

والتقطت عدسات الكاميرا لحظة ابتعاد أفراد العصابة من المنطقة بسيارتهم، وانفجار القنبلة داخلها بعد بضعة أمتار من انطلاقها.

فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادثة وقعت الإثنين الماضي.

(الأناضول)

 

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