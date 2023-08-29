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الإليزيه يعلن مقتل جندي فرنسي من القوات الخاصة خلال عملية لمكافحة الإرهاب في العراق

منذ 26 دقيقة

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باريس: قتل عنصر في القوات الخاصة الفرنسية الاثنين في العراق خلال عملية لمكافحة الإرهاب دعما للجيش العراقي، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.

وقالت الرئاسة الفرنسية “ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بمقتل السيرجنت المظلي نيكولا مازييه أمس (الاثنين) في العراق فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب”، مضيفة أن أعضاء آخرين في وحدته أصيبوا بجروح.

ووفق الرئاسة الفرنسية جدد ماكرون “عزم فرنسا على مكافحة الإرهاب إلى جانب العراق”.

فيما لم يصدر على الفور تعليق رسمي عراقي على الحادثة.

وتتولى فرنسا إلى جانب مشاركتها ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مهام تدريب جنود عراقيين على القتال، حيث أعلنت جولة جديدة منها في يوليو/ تموز الماضي خلال زيارة أجراها وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو إلى بغداد.

وبحسب تصريحات لوكورنو حينها، أطلق على الدورة اسم “كتيبة الصحراء”، وتمتد لعامين، وتضم 80 مدربا فرنسيا سيتناوبون “على تدريب ما يعادل 5 كتائب، أي 2100 عسكري عراقي”.

(وكالات)

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