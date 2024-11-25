الإمارات: المشتبه بهم في قضية مقتل حاخام إسرائيلي من أوزبكستان

صورة تم التقاطها في 25 نوفمبر 2024، تظهر سوق ريمون، وهو سوق كوشير في دبي يملكه الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان (أ ف ب)

دبي : ذكرت وزارة الداخلية الإماراتية اليوم الاثنين أن المشتبه بهم المحتجزين فيما يتعلق بمقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات هم من أوزبكستان.

ونشرت الوزارة بيانا يحدد هويات الرجال الثلاثة، وذكرت أن أعمارهم 28 و33 و38 عاما. وأرفقت صورا بالبيان تظهر الثلاثة وهم مقيدون.

وقال البيان إن السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الثلاثة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وعُثر على جثة الحاخام تسفي كوغان (28 عاما) أمس الاثنين. وكان أُبلغ عن اختفائه يوم الخميس، وقال مسؤول إسرائيلي إنه من المعتقد أن كوجان شوهد آخر مرة في دبي.

ولم تذكر السلطات الإماراتية ما إذا كانت قد توصلت إلى دوافع الجريمة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها “عمل إرهابي معاد للسامية”، وقال مسؤول إسرائيلي إن من المعتقد أن كوجان استُهدف لأنه يهودي.

وأحدثت الجريمة هزة وسط الجالية اليهودية في الإمارات، التي تقدر جماعات يهودية أعدادها بعدة آلاف.

ووفقا للسلطات المحلية، كان كوجان مقيما في الإمارات ويحمل أيضا جنسية مولدوفا. وعاش كوجان في الإمارات لعدة سنوات وعمل مع حركة حباد اليهودية ومقرها نيويورك والتي تنشط في مجال التواصل مع المجتمع اليهودي.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز أمس الأحد إن وكالات إسرائيلية تشارك في التحقيق. وقالت وزارة الخارجية المولدوفية إنها على اتصال بالسلطات الإماراتية.

واتهم السياسي الدرزي الإسرائيلي السابق أيوب قرا إيران بالتورط في جريمة القتل. ورفضت إيران الاتهام.

وقال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة إن مقتل كوجان جريمة ضد الإمارات.

وأصبح وجود الجالية الإسرائيلية واليهودية في الإمارات أكثر وضوحا منذ عام 2020 عندما أقامت الدولة علاقات رسمية مع إسرائيل بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأبقت الإمارات على هذه العلاقات خلال الحرب المستمرة منذ 13 شهرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

ومع ذلك، بدا أن الوجود العام للإسرائيليين واليهود في الإمارات تراجع منذ الهجوم الذي قادته حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وأشعل فتيل الحرب في غزة. وخرجت احتجاجات حول العالم في أعقاب اندلاع الحرب.

(رويترز)