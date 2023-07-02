الإمارات تجري آخر الاختبارات قبل بدء التشغيل التجاري للمحطة النووية الرابعة

■ أبوظبي – د ب أ: أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إجراء آخر الاختبارات قبل بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات «براكة للطاقة النووية» في أبوظبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة على تويتر مساء السبت أنه يتم حالياً إجراء أخر الاختبارات للمحطة الرابعة، ليتم بذلك تشغيل جميع وحدات المحطة لتوليد 5600 ميغاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية والإسهام في دعم جهود دولة الإمارات للحد من الانبعاثات الكربونية.

وكانت الهيئة قد أعلنت في شهر شباط/فبراير الماضي أنه تم التشغيل التجاري لثالث محطات براكة لتولبد الكهرباء بالطاق النووية من قبل ذراعها التشغيلية «شركة نواة للطاقة».

وتم تشغيل ثلاث محطات للطاقة النووية في براكة خلال ثلاث سنوات على التوالي. وأضافت المحطة الثالثة ما يصل إلى 1400 ميغاواط/ساعة من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية، إلى شبكة كهرباء الإمارات. ويصل الإنتاج الإجمالي للمحطات الثلاث لما يصل إلى 4200 ميغاواط /ساعة.