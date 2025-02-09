الإمارات تدين بشدة التصريحات الإسرائيلية “المستفزة” تجاه السعودية

أبوظبي: أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات غير المقبولة والمستفزة التي أدلى بها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي السعودية، مؤكدة رفضها القاطع لهذه التصريحات، التي تعتبر تعديًا سافرًا على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب خليفة شاهين المرر، وزير دولة، عن تضامن الإمارات الكامل مع السعودية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وسيادتها.

كما شدد على أن سيادة السعودية “خط أحمر”، وأن الإمارات لا تسمح لأي دولة بتجاوز ذلك أو التعدي عليه.

وأكد المرر، في تصريح نشر مساء السبت، رفض الإمارات القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني أو محاولة تهجيره، داعيًا إلى ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش. كما حث المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي.

وجدد الوزير الإماراتي التأكيد على موقف الإمارات التاريخي الراسخ في صون حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. كما شدد على أنه لا استقرار في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين.

(د ب أ)