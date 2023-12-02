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الإمارات ترسل سفينة مساعدات لدعم الفلسطينيين في غزة- (تغريدة)

2 - ديسمبر - 2023

سفينة المساعدات الإماراتية- الحساب الرسمي لوكالة أنباء الإمارات "وام"

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الفجيرة (الإمارات): أبحرت اليوم السبت، سفينة مساعدات إماراتية على متنها 4016 طنا من المواد الإنسانية متجهة إلى مدينة العريش الحدودية المصرية، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة الإماراتي على متنها 3465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الايوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية.

وكانت الإمارات أعلنت عن إقامة مستشفى ميداني بغزة، إضافة إلى استضافة ألف طفل فلسطيني للعلاج بمستشفياتها.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 4:01 م

    هه بعد استقبال هرتسوغ الصهيوني قاتل أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة تعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🔥🚀🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 4:02 م

    هه وما نفع سفنكم والشعب الفلسطيني الأعزل الصامد في وجه ابرتهايد الصهيونية الفاشية البغيضة الحقيرة يباد يوميا بمباركة أمريكية غربية حاقدة على الفلسطينيين هذي سنين وسنين وسنين 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🔥

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  3. يقول ابن آكسيل:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 5:35 م

    مسرحيات تقزز ………!

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  4. يقول فلسطين:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 6:18 م

    ….مساعدات تحتوي اجهزة دقيقة جدا للتصنت على حماس ..و معرفة مكان الاسرى…

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  5. يقول عبد الرحمان الجزائري:
    ديسمبر 13, 2023 الساعة 11:36 ص

    دويلة بوجهين قبيحين

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