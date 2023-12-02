الإمارات ترسل سفينة مساعدات لدعم الفلسطينيين في غزة- (تغريدة)

الفجيرة (الإمارات): أبحرت اليوم السبت، سفينة مساعدات إماراتية على متنها 4016 طنا من المواد الإنسانية متجهة إلى مدينة العريش الحدودية المصرية، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة الإماراتي على متنها 3465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الايوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية.

خبر.. إبحار سفينة مساعدات إماراتية من الفجيرة بحمولة 4000 طن لدعم الأشقاء الفلسطينيين#وام https://t.co/BHgUtFoUkh pic.twitter.com/6sCEQGI747 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 2, 2023

وكانت الإمارات أعلنت عن إقامة مستشفى ميداني بغزة، إضافة إلى استضافة ألف طفل فلسطيني للعلاج بمستشفياتها.

(د ب أ)