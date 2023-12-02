الإمارات ترسل سفينة مساعدات لدعم الفلسطينيين في غزة- (تغريدة)

الفجيرة (الإمارات): أبحرت اليوم السبت، سفينة مساعدات إماراتية على متنها 4016 طنا من المواد الإنسانية متجهة إلى مدينة العريش الحدودية المصرية، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة الإماراتي على متنها 3465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الايوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية.
خبر.. إبحار سفينة مساعدات إماراتية من الفجيرة بحمولة 4000 طن لدعم الأشقاء الفلسطينيين#وام https://t.co/BHgUtFoUkh pic.twitter.com/6sCEQGI747
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 2, 2023
وكانت الإمارات أعلنت عن إقامة مستشفى ميداني بغزة، إضافة إلى استضافة ألف طفل فلسطيني للعلاج بمستشفياتها.
(د ب أ)
هه بعد استقبال هرتسوغ الصهيوني قاتل أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة تعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🔥🚀🔥
هه وما نفع سفنكم والشعب الفلسطيني الأعزل الصامد في وجه ابرتهايد الصهيونية الفاشية البغيضة الحقيرة يباد يوميا بمباركة أمريكية غربية حاقدة على الفلسطينيين هذي سنين وسنين وسنين 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🔥
مسرحيات تقزز ………!
….مساعدات تحتوي اجهزة دقيقة جدا للتصنت على حماس ..و معرفة مكان الاسرى…
دويلة بوجهين قبيحين