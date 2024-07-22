الإمارات تصدر أحكاما مشددة بالسجن على 57 بنغلاديشيا تظاهروا على أراضيها

صورة من التظاهرات في بنغلاديش

دبي: أصدرت الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، أحكاما بالسجن على 57 بنغلاديشيا تظاهروا ضد حكومة بلادهم على أراضيها حيث التظاهر ممنوع، بحسب وكالة أنباء الأمارات الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى صدور 3 أحكام بالسجن المؤبد، و53 حكما بالسجن عشر سنوات، وحكم واحد بالسجن 11 عاما بعد إدانة الموقوفين “لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم” في الإمارات، فيما تشهد بنغلاديش اضطرابات عنيفة.

#عاجل_وام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية: المؤبد لـ 3 والسجن والإبعاد لـ 54 آخرين من الجنسية البنغالية في قضية "التجمهر"#وام https://t.co/ysFqLKGEkf pic.twitter.com/7JH7uuCJqD — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 22, 2024

وتشهد بنغلاديش احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يقول منتقدوه إنه يفيد أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاما.

وتصاعدت المسيرات شبه اليومية هذا الأسبوع لتتحول إلى اضطرابات خلفت أكثر من 163 قتيلا. واعتقل أكثر من 500 شخص بينهم بعض قادة المعارضة، في دكا منذ بدء أعمال العنف، بحسب الشرطة.

وبحسب الوكالة الإماراتية “قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة”.

وأضافت: “استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية”.

ويشكل الأجانب غالبية سكان الإمارات العربية المتحدة، والعديد منهم عمال من جنوب آسيا.

يمثّل البنغلاديشيون ثالث أكبر مجموعة من الأجانب في الإمارات، بعد الباكستانيين والهنود، بحسب وزارة الخارجية الإماراتية.

وتحظر الدولة الخليجية الغنية بالنفط الاحتجاجات غير المصرح بها، وكذلك انتقاد الحكام أو الخطاب الذي يُعتقد أنه يشجع الاضطرابات الاجتماعية.

ويعاقب القانون على التشهير والإهانات اللفظية والمكتوبة.

كذلك، يجرم قانون العقوبات الإماراتي الإساءة إلى الدول الأجنبية أو تعريض العلاقات معها للخطر.

(أ ف ب)