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الإمارات تصف هجمات حماس على المستوطنات الإسرائيلية بأنها تصعيد خطير

منذ ساعة واحدة

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أبو ظبي:  وصفت وزارة الخارجية في دولة الإمارات اليوم الأحد الهجمات التي تشنها حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة بأنها تشكل “تصعيدا خطيرا وجسيما”.

وأعربت الوزارة في بيان عن استيائها الشديد إزاء التقارير التي تفيد باختطاف “مدنيين إسرائيليين” من منازلهم كرهائن. وأكدت على ضرورة أن “ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع”.

كما عبرت الوزارة عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح من الجانبين نتيجة لاندلاع أعمال العنف، ودعت الطرفين إلى وقف التصعيد وتجنب تفاقم العنف وما يترتب على ذلك من عواقب مأساوية تؤثر على حياة المدنيين والمنشآت.

وأصبحت الإمارات أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020.

(وكالات)

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