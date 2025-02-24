الإمارات تعلن ضخ استثمارات في إيطاليا بقيمة 40 مليار دولار

روما – وكالات: أعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس الإثنين عن ضخ بلاده استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في إيطاليا، وأكد على ضرورة استمرار زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ابن زايد مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، في إطار زيارة دولة يجريها إلى إيطاليا.

وهذه الزيارة هي الثالثة لرئيس دولة الإمارات إلى إيطاليا منذ توليه مهام منصبه في 14 مايو/أيار 2022، فيما أجرت ميلوني أيضاً 3 زيارات لدولة الإمارات منذ توليها مهام منصبها في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أحدثها قبل نحو شهر.

وأوضح رئيس الإمارات أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين وصل إلى 14.1 مليار دولار خلال عام 2024 بزيادة تصل إلى 21.2 في المئة مقارنة في عام 2023. ولفت إلى أن الزيادة في التبادل التجاري ستتواصل من خلال تعزيز العمل المشترك بين البلدين.

وقال «نتطلع إلى أن يسهم الاستثمار الإماراتي في إيطاليا بقيمة 40 مليار دولار الذي أعلن عنه في تحقيق التنمية والازدهار للبلدين وشعبيهما».

وشاركت ميلوني وابن زايد في منتدى الأعمال الإيطالي الإماراتي الملتئم في روما أمس.

وقالت الحكومتان في بيان مشترك أنه «جرى توقيع ما مجموعه أكثر من 40 اتفاقية جديدة»، في مجالات تشمل التعاون الاقتصادي والاستثمار والدفاع والقطاع النووي والفضاء وشؤون التراث الثقافي.

وأشار البيان المشترك إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني من خلال «الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا وتطوير مرافق التصنيع الدفاعي».

ونوه البيان أيضاً إلى تدريبات مشتركة تتعلق بالأمن الإلكتروني والحاجة إلى تعاون أوثق بشأن تهديدات برامج الفدية، بما في ذلك التعاون مع شركاء عالميين مثل الولايات المتحدة.

من جهة ثانية قالت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» بشكل منفصل إنها وقعت خطاب نوايا مع شركتي «إم.جي.إكس» و»جي42» لتطوير مراكز البيانات في إيطاليا، مدعومة بمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي تستخدم تقنية احتجاز الكربون.

كما وقعت «إيني» اتفاقية مع شركة «مصدر» الإماراتية للطاقة المتجددة المملوكة للدولة وشركة «طاقة ترانسميشن» تمنحها صفة «المشتري المفضل» للطاقة المتجددة المنتجة في ألبانيا بموجب اتفاقية إيطالية إماراتية ألبانية أُعلن عنها في يناير/كانون الثاني.

وبالإضافة إلى ذلك، وقعت «إيني» مذكرة تفاهم مع «شركة القابضة إيه.دي.كيو» بهدف التعاون في سلسلة توريد معادن مهمة.

وأبرم «»بنك إنتيسا سان باولو، أكبر بنوك إيطاليا، مذكرة تفاهم مع مجموعة «مصدر» الإماراتية للطاقة بخصوص أنشطة الدمج والاستحواذ في أسواق الطاقة المتجددة الدولية، في حين جاءت صفقة «ليوناردو» مع مجموعة «إيدج» الإماراتية للصناعات الدفاعية ضمن اتفاقية تعاون أعلنت الأسبوع الماضي.

وأعلنت إيطاليا الشهر الماضي اتفاقات قيمتها 10 مليارات دولار تقريباً مع السعودية.