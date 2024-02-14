الإمارات تعمل لتوفير خدمة ستارلينك بمستشفاها الميداني في قطاع غزة- (بيان)

أبوظبي: أعلنت دولة الإمارات أنها تعمل مع عدد من المنظمات والمستشفيات الدولية والإقليمية على توفير خدمة ستارلينك للاتصال عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة “سبيس إكس” في المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية ،بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)اليوم الأربعاء. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الحرب المستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير خدمة ستارلينك للإنترنت في المستشفى الإماراتي الميداني وذلك لتقديم الاستشارات الطبية التي تساهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي.

#الإمارات تتعاون مع عدد من المؤسسات الطبية ضمن مبادرة توفير خدمة “ستارلينك” بالمستشفى الميداني الإماراتي في قطاع #غزة#وامhttps://t.co/hyzkrRXUyI pic.twitter.com/Q3wTGDFDqE — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 14, 2024

وجددت دولة الإمارات التأكيد على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أية عوائق إلى قطاع غزة.

من جهةأخرى،حصلت شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك على ترخيص للعمل في إسرائيل وأجزاء من قطاع غزة، بعد الموافقة على سلسلة من الإجراءات لمنع حماس من الوصول لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تقدمها.

وقالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية في بيان اليوم الأربعاء، إن الخدمة ستكون متاحة لبعض السلطات في إسرائيل، وأن الحكومة وافقت على استخدامها في مستشفى ميداني تديره الإمارات العربية المتحدة في غزة.

وفي البداية، سوف تجعل شركة ستارلينك، التي ستبدأ في بيع محطات طرفية عبر شركة إسرائيلية تابعة لها في الأسابيع المقبلة، المبيعات قاصرة على قائمة من العملاء المعتمدين، ومن بينهم مجالس محلية وهيئات حكومية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الاتصالات شلومو كرعي قوله في البيان “ستتم الموافقة على الوحدات في قطاع غزة التي تدعم القضايا الإنسانية بشكل فردي، وفقط بعدما تؤكد قوات الأمن الإسرائيلية أنها كيان مرخص دون قلق من مخاطر أو إمكانية تعريض الأمن القومي للخطر”.

(د ب أ)