الإمارات تقدم 15 مليون دولار لدعم مشاريع “الأونروا” في فلسطين

إسطنبول: أعلنت الإمارات العربية المتحدة تقديمها 15 مليون دولار لدعم عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وإعادة تأهيل الخسائر بمدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية التي شهدت اعتداءات إسرائيلية أثرت على آلاف الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” إن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بحث في اتصال هاتفي مساء الأربعاء، مع المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، سبل دعم الوكالة على مختلف الأصعدة.

والإثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين، استمرت لنحو 48 ساعة، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيًا وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.

ووفق الوكالة الرسمية أبلغ بن زايد مفوض الوكالة الأممية أن “الإمارات قررت المساهمة بمبلغ 15 مليون دولار لدعم عمليات الوكالة وخدماتها، وتوفير المساعدات العاجلة للأسر الفلسطينية، وخاصة إعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها”.

وأكّد وزير الخارجية الإماراتي التزام بلاده “الثابت” بدعم الأونروا و”مساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجه أداء رسالتها السامية في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم”.

وأشاد بـ”الخدمات التي تقدمها الوكالة إلى اللاجئين الفلسطينيين”، معربا عن “شكره للجهود التي يقوم بها كادر الوكالة في جنين ومخيمها لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية”.

وشدد بن زايد على “ضرورة إعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، مؤكدا دعم الإمارات لجميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الإطار.

من جانبه، ثمن لازاريني، بحسب الوكالة، “الدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات إلى الوكالة، وآخرها الإعلان مطلع العام الجاري عن تخصيص 20 مليون دولار لدعمها”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتقدّم “أونروا” مساعداتها إلى الفلسطينيين عبر مقرين رئيسيين الأول في فيينا والثاني في العاصمة الأردنية عمان، ومن خلال مقرات فرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبلاد الشتات في سوريا ولبنان.

ومنذ سنوات تعاني “أونروا” أزمات مالية كبيرة أدت إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، حيث حذّرت في يونيو الماضي من أن خدماتها معرضة للخطر ابتداء من سبتمبر/أيلول القادم.

(الأناضول)