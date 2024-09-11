الإمارات تلغي بصورة مفاجئة زيارة لمسؤول إسرائيلي

لندن- “القدس العربي”: قال موقع إسرائيلي إن الإمارات العربية المتحدة ألغت، الإثنين، بشكل غير متوقع، ودون سابق إنذار زيارة كان من المقرر أن يقوم بها مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى البلاد.

وذكر موقع i24NEWS أنه “كان من المتوقع أن يصل نائب رئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية، عوديد يوسف، إلى أبوظبي، أمس، لإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الدبلوماسيين، وهي زيارة تم التخطيط لها مسبقاً منذ فترة طويلة. الليلة، قبل ساعات قليلة فقط من الإقلاع، وصلت رسالة من أبو ظبي بخصوص الإلغاء صباحاً”.

وتابع الموقع نقلاً عن السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي أن “سبب الإلغاء يتعلق فقط بأمور الجدول الزمني”، كما نقل عن مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية تعليقاً على توقيت الإلغاء: “هذا غير منطقي، زيارة كهذه يتم تنسيقها مسبقًا منذ وقت طويل. مع الدلالات السياسية. ما لم يتم تحديد موعد جديد بالفعل، ومن المؤكد أن هذا يمكن اعتباره علامة على عدم الرضى”.

وذكّر الموقع بأنه، بعد شهر تقريباً، من المتوقع أن ينهي السفير الإسرائيلي في الإمارات، أمير حايك، مهام منصبه في البلاد، في حين أن الشخص المعين ليحل محله في المنصب هو المدير العام لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية يوسي شيلي، و”هو تعيين من غير المرجح أن يتم استقباله بالترحيب في أبوظبي”، بحسب الموقع الإسرائيلي.

(وكالات)