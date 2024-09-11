سياسة | دولي

الإمارات تلغي بصورة مفاجئة زيارة لمسؤول إسرائيلي

11 - سبتمبر - 2024

صورة من الأرشيف أثناء افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي، في 29 يونيو 2021

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لندن- “القدس العربي”:  قال موقع إسرائيلي إن الإمارات العربية المتحدة ألغت، الإثنين، بشكل غير متوقع، ودون سابق إنذار زيارة كان من المقرر أن يقوم بها مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى البلاد.

وذكر موقع i24NEWS أنه “كان من المتوقع أن يصل نائب رئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية، عوديد يوسف، إلى أبوظبي، أمس، لإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الدبلوماسيين، وهي زيارة تم التخطيط لها مسبقاً منذ فترة طويلة. الليلة، قبل ساعات قليلة فقط من الإقلاع، وصلت رسالة من أبو ظبي بخصوص الإلغاء صباحاً”.

وتابع الموقع نقلاً عن السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي أن “سبب الإلغاء يتعلق فقط بأمور الجدول الزمني”، كما نقل عن مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية تعليقاً على توقيت الإلغاء:  “هذا غير منطقي، زيارة كهذه يتم تنسيقها مسبقًا منذ وقت طويل. مع الدلالات السياسية. ما لم يتم تحديد موعد جديد بالفعل، ومن المؤكد أن هذا يمكن اعتباره علامة على عدم الرضى”.

وذكّر الموقع بأنه، بعد شهر تقريباً، من المتوقع أن ينهي السفير الإسرائيلي في الإمارات، أمير حايك، مهام منصبه في البلاد، في حين أن الشخص المعين ليحل محله في المنصب هو المدير العام لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية يوسي شيلي، و”هو تعيين من غير المرجح أن يتم استقباله بالترحيب في أبوظبي”، بحسب الموقع الإسرائيلي.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 11:32 ص

    يبدو أن حكام الإمارات قد أدركوا أخيرا مدى بشاعة الإجرام الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور✌️ 🇵🇸✌️🤔

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  2. يقول Farag:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 12:19 م

    ارجو ان تفيق الامارات من العمل المفرد وتتدخل لخدمة الشعوب العربية

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  3. يقول abdo:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 1:03 م

    الإمارات طبعت كي لا تعود وتطبع مرة أخرى

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  4. يقول تيسير:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 1:08 م

    هل هى صحوة ضمير من الإمارات؟
    شخصيا لا أظن أن هؤلاء عندهم ضمير.

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  5. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 3:41 م

    ندعو الله أن تستفيق دولة الإمارات من الظلمات

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  6. يقول Hamed:
    فبراير 11, 2025 الساعة 12:45 م

    اعتقد سبب ذلك بطلب من السعودية لذيادة الضغط على الكيان

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