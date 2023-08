الإمارات: لا ننحاز ولا نقدم أسلحة لأي طرف في السودان

أبو ظبي: نفت الإمارات، الأحد، انحيازها أو تقديمها أسلحة لأي طرف في النزاع السوداني الذي اندلع في أبريل/ نيسان الماضي بين الجيش وقوات “الدعم السريع”.

جاء ذلك ردا على “مزاعم تقرير إعلامي” في هذا الصدد، وفق بيان للخارجية الإماراتية نشر عبر موقعها الإلكتروني، دون أن توضح طبيعة هذه المزاعم.

وقالت الخارجية الإماراتية في البيان، إن بلادها “تنفي المزاعم بشأن انحيازها لأي من أطراف نزاع السودان”.

وأكدت أنها “لم تقدم أي أسلحة أو ذخائر لأي من الأطراف المتحاربة في السودان منذ اندلاع النزاع”.

وتابعت: “نؤكد عدم انحياز بلادنا إلى أي طرف في الصراع في السودان ونسعى إلى إنهاء الصراع وندعو إلى احترام سيادة البلاد”.

وأشارت إلى أن الإمارات “منذ بداية الصراع في السودان تدعو إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي وستواصل دعم جميع الجهود الهادفة لتحقيق الأمن هناك إلى أن يتم ضمان وقف إطلاق النار”.

وأكدت على تواصل جهودها الإنسانية لتخفيف المعاناة في السودان.

August 13, 2023