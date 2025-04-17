الإمارات والسعودية تنفيان تقريرين عن مشاركتهما في محادثات بشأن هجوم بري في اليمن

دبي: نفت الإمارات والسعودية الأربعاء تقريرين إعلاميين عن مشاركتهما في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هجوم بري محتمل لفصائل في اليمن على الحوثيين الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من البلاد.

ووصفت لانا نسيبة مساعدة وزير خارجية الإمارات للشؤون السياسية في تصريح لرويترز التقريرين بأنهما مزاعم “غريبة لا أساس لها”.

كما نفى مصدر رسمي سعودي في وقت لاحق الخميس التقريرين، قائلا إنهما زائفان.

وكانت وول ستريت جورنال ذكرت يوم الاثنين أن فصائل يمنية تخطط لهجوم بري بمحاذاة ساحل البحر الأحمر للاستفادة من قصف أمريكي استهدف الحوثيين، وأن الإمارات تناولت خطة تلك الفصائل مع مسؤولين من الولايات المتحدة.

وأوردت بلومبرغ الأربعاء أن قوات يمنية معارضة للحوثيين المتحالفين مع إيران تجري محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء في منطقة الخليج بشأن هجوم بري محتمل.

وأضافت لانا في إشارة إلى التقريرين الإعلاميين “من كل الأخبار المتداولة والتي لا أساس لها من الصحة، يستحق هذا الخبر تحديدا جائزة أكثر الأخبار تضليلا لهذا الأسبوع بفارق كبير”.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على طلبات للتعليق حتى الآن. وشاركت الإمارات في تحالف قادته السعودية شن حملة عسكرية في اليمن منذ أوائل 2015 لمساندة الحكومة المدعومة من الخليج في مواجهة الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في 2014.

وأنهت الإمارات الكثير من العمليات في اليمن في 2019 وتوقفت المواجهات الكبرى في الحرب الأهلية في 2022 بعد هدنة ومحادثات سلام، وهو ما جعل الحوثيين لا يزالون يسيطرون على معظم غرب البلاد، حيث يتركز غالبية السكان.

وبدأ الحوثيون المتحالفون مع إيران والمعارضون لإسرائيل مهاجمة حركة الشحن بالبحر الأحمر في نوفمبر تشرين الثاني 2023 فيما وصفوه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كثف الغارات الجوية على الحوثيين في مارس/ آذار وهددهم بأن “جحيما سينهمر عليهم كما لم يروا من قبل” إذا لم تتوقف هجماتهم على السفن.

وصمد الحوثيون، الذين خاضوا سلسلة حروب أهلية في مواجهة الحكومة اليمنية من 2003 إلى 2009، لسنوات تحت وطأة قصف شنته قوات التحالف بقيادة السعودية منذ 2015 دون إحداث تغيير يذكر في خطوط المواجهة الرئيسية في الصراع.

وكان ساحل البحر الأحمر شهد هجوما كبيرا شنته قوات مدعومة من التحالف على الحديدة، أكبر ميناء تحت سيطرة الحوثيين، لكنه لم ينجح في نهاية المطاف.

وكان على التحالف أن يتعامل مع خلافات داخل الفصائل المتحالفة معه في اليمن، ومنها الموالية للحكومة والإسلامية السنية والانفصالية في الجنوب. ويقول محللون إن السعودية والإمارات دعمتا فصائل مختلفة.

وأنهت السعودية عمليتها العسكرية في اليمن عبر محادثات سلام وهدنة في 2022 قبل وقت قصير من موافقتها على تقارب دبلوماسي مع إيران.

(رويترز)