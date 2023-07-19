سياسة | دولي | تركيا

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقات بقيمة 50.7 مليار دولار

منذ 47 دقيقة

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أبوظبي: ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء، أن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وقعا عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة 50.7 مليار دولار.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده سترفع علاقاتها مع الإمارات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقال أردوغان، في تصريح أدلى به الأربعاء، خلال لقائه بنظيره الإماراتي في أبو ظبي، “سنرفع علاقاتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عبر الاتفاقية المشتركة التي سنوقعها”.

وأوضح أنه من خلال آلية المجلس الاستراتيجي التركي الإماراتي رفيع المستوى سيتم ضمان رفع العلاقات بين الجانبين بانتظام إلى أعلى مستوى.

وأكد أردوغان رغبه بلاده بتعزيز البنية التحتية القانونية مع الإمارات في مجالات عدة منها تشجيع الاستثمار والأمن والطاقة المتجددة والنقل.

وتابع “نجد أنه من المفيد تنظيم منتدى للتجارة والاستثمار في إسطنبول الخريف المقبل لتقديم الاتفاقية (آلية المجلس الاستراتيجي التركي الإماراتي) إلى عالم الأعمال”.

(وكالات)

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