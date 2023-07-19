الإمارات وتركيا توقعان اتفاقات بقيمة 50.7 مليار دولار

أبوظبي: ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء، أن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وقعا عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة 50.7 مليار دولار.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده سترفع علاقاتها مع الإمارات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقال أردوغان، في تصريح أدلى به الأربعاء، خلال لقائه بنظيره الإماراتي في أبو ظبي، “سنرفع علاقاتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عبر الاتفاقية المشتركة التي سنوقعها”.

وأوضح أنه من خلال آلية المجلس الاستراتيجي التركي الإماراتي رفيع المستوى سيتم ضمان رفع العلاقات بين الجانبين بانتظام إلى أعلى مستوى.

وأكد أردوغان رغبه بلاده بتعزيز البنية التحتية القانونية مع الإمارات في مجالات عدة منها تشجيع الاستثمار والأمن والطاقة المتجددة والنقل.

وتابع “نجد أنه من المفيد تنظيم منتدى للتجارة والاستثمار في إسطنبول الخريف المقبل لتقديم الاتفاقية (آلية المجلس الاستراتيجي التركي الإماراتي) إلى عالم الأعمال”.

رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي، ويقلده “وسام زايد” الذي يعد أعلى وسام في دولة الإمارات pic.twitter.com/OfRBvRvG2W — TRT عربي (@TRTArabi) July 19, 2023

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسلم سيارة #توغ تركية الصنع لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان pic.twitter.com/dZ5kZlEXTg — TRT عربي (@TRTArabi) July 19, 2023

(وكالات)