“الإنسانية تجمعنا ضد الهمجية”.. رئيس حزب تونسي يدعو لحماية سفينة أسطول الحرية

تونس – “القدس العربي”:

دعا حمة الهمامي رئيس حزب العمال التونسي إلى تأمين الحماية للنشطاء على سفينة أسطول الحرية “مادلين” التي يفترض أن تصل صباح السبت إلى قطاع غزة.

وتحت عنوان “المجد لأسطول الحرّية”، كتب الهمامي “مادلين، سفينة صغيرة تقلّ 12 من شجعان العالم، ومن ضمائره الحرّة، تقترب من شواطئ غزّة الأبيّة لكسر الحصار الهمجي المضروب عليها من حكومة الكيان النّازية وتسليط الضوء على معاناة شعب الجبّارين الذي يتعرّض لحرب إبادة غير مسبوقة منذ 20 شهرا بدعم أمريكي-غربي، عسكري ومالي وسياسي مستمرّ وتواطؤ من أنظمة العار العربية والإسلامية”.

وأضاف: “السفينة الصّغيرة تقضّ، برمزيّتها وبالرسالة التي توجهها إلى الرّأي العام الغربي خاصة، مضجع رئيس حكومة الكيان ووزير دفاعها اللّذين لم يتوقّفا عن التّهديد بمنع دخولها إلى غزّة. ولكن ما لا يعلمه هذان الوحشان أنّ السفينة سواء تمكّنت من الدخول أو لم تتمكّن فقد أدّت مهمّتها في مزيد فضح الهمجية ولفت أنظار العالم إلى معاناة سكّان القطاع”.

كما خاطب النشطاء على متن السفينة بقوله: “نحن منكم وأنتم منّا. تجمعنا الإنسانيّة ضدّ الهمجيّة. معا من أجل إيقاف حرب الإبادة على غزّة. الشعوب هي التي تسند الشعوب وتساعد بعضها البعض على التحرّر. معا ضدّ أي اعتداء على أسطول الحريّة”.

وكان نشطاء على متن سفينة مادلين أكدوا في وقت سابق، نقلا عن وسائل إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية حشدت أكثر من 200 جندي لاعتراض السفينة، وطالبوا قادة العالم بتأمين “ممر آمن” للسفينة التي تسعى لكسر الحصار المتواصل منذ أعوام على قطاع غزة.