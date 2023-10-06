سياسة | دولي | إيران

الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام- (فيديو)

منذ 43 دقيقة

الإيرانية المسجونة في طهران نرجس محمدي- (ا ف ب)

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ستوكهولم: فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران، الجمعة، بجائزة نوبل للسلام،على ما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن في أوسلو.

وقالت بيريت رايس أندرسن إن الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عاماً على “معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع”.

وقالت عائلة نرجس محمدي، في رسالة خطية، إن منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الإيرانية المسجونة يمثل “لحظة تاريخية ومهمة للنضال من أجل الحرية في إيران”.

وأضافت: “إننا نهدي هذه الجائزة لجميع الإيرانيين، وخاصة للنساء والفتيات الإيرانيات اللاتي ألهمن العالم أجمع بشجاعتهن وكفاحهن من أجل الحرية والمساواة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول عيسى التلحمي:
    أكتوبر 6, 2023 الساعة 10:48 ص

    هناك الاف في السجون الصهيونية يستحقونها اكثر منها … أنه العالم الذي يقف على رأسه منبطحا أمام الصهاينة
    جائزة نوبل تفقد احترامها اكثر مع كل سنة جديدة

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