الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام- (فيديو)

ستوكهولم: فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران، الجمعة، بجائزة نوبل للسلام،على ما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن في أوسلو.

وقالت بيريت رايس أندرسن إن الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عاماً على “معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع”.

وقالت عائلة نرجس محمدي، في رسالة خطية، إن منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الإيرانية المسجونة يمثل “لحظة تاريخية ومهمة للنضال من أجل الحرية في إيران”.

وأضافت: “إننا نهدي هذه الجائزة لجميع الإيرانيين، وخاصة للنساء والفتيات الإيرانيات اللاتي ألهمن العالم أجمع بشجاعتهن وكفاحهن من أجل الحرية والمساواة”.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023