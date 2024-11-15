الإيليزيه: ماكرون يقوم بزيارة السعودية بين 2 و4 ديسمبر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة الاتحاد الأوروبي - مجلس التعاون الخليجي في بروكسل في 16 أكتوبر 2024.

باريس: أعلن قصر الإيليزيه الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة السعودية بين 2 و4 كانون الأول/ديسمبر، بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الرئاسة الفرنسية “ستكون زيارة الدولة هذه فرصة لتعزيز الشراكة بين فرنسا والسعودية”.

(أ ف ب)