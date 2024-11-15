سياسة | دولي

الإيليزيه: ماكرون يقوم بزيارة السعودية بين 2 و4 ديسمبر

15 - نوفمبر - 2024

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة الاتحاد الأوروبي - مجلس التعاون الخليجي في بروكسل في 16 أكتوبر 2024.

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باريس: أعلن قصر الإيليزيه الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة السعودية بين 2 و4 كانون الأول/ديسمبر، بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الرئاسة الفرنسية “ستكون زيارة الدولة هذه فرصة لتعزيز الشراكة بين فرنسا والسعودية”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 15, 2024 الساعة 6:00 م

    هه لا خير يأتي من فرنسا الصهيونية الماكرونية الفاشية البغيضة المقيتة الحقيرة التي تكيل بمكيالين تطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان ✌️🇵🇸🤔

    رد

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