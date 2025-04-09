الائتلاف الألماني الجديد يكشف عن خططه: إصلاحات جذرية وتوزيع وزاري مثير للجدل

برلين- “القدس العربي”: في حدث سياسي طال انتظاره في ألمانيا، كشفت أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الاتحاد الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء، النقاب عن عقد الائتلاف الحكومي الجديد في مؤتمر صحافي حاشد عُقد بمقر البوندستاغ. وبينما وقف فريدريش ميرتس، ماركوس زودر، وساسكيا إسكن ولارس كلينغبايل جنباً إلى جنب، بدا واضحاً أن هذا التحالف يحمل وعوداً كبيرة وتحديات أكبر.

النتائج أولا

عبر القنوات التلفزيونية الإخبارية الألمانية التي نقلت الحدث مباشرة، أعلن فريدريش ميرتس، المرشح الأوفر حظا لمنصب المستشار، أن الائتلاف الجديد سيحدث “تحولا جذريا” في ألمانيا، متعهدا بخفض الضرائب وتعزيز الاستثمار في أقرب وقت.

وفي خطوة مفاجئة، كشف ميرتس عن إنشاء وزارة جديدة تُعنى بالبحث والتكنولوجيا الفائقة، ستتبع الحزب الاجتماعي المسيحي، وهو ما أثار تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية لهذه الخطوة.

من جهتها، أكدت الحزب الاشتراكي الديمقراطي تمسكها بـ”الحق الأساسي في اللجوء”، في حين شدد الاتحاد على تبني سياسة هجرة صارمة، تتضمن تشديد الرقابة على الحدود وتقليص برامج التجنيس السريع.

توزيع الوزارات.. من يحكم؟

كشف الائتلاف الجديد عن توزيع الحقائب الوزارية، حيث حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على سبع وزارات، من بينها وزارة المالية التي أسندت إلى لارس كلينغبايل، المرشح المحتمل لمنصب نائب المستشار، إضافة إلى وزارة الدفاع.

في المقابل، نالت الاتحاد الديمقراطي المسيحي ست وزارات، من بينها الخارجية والاقتصاد، في مؤشر على تنامي نفوذ زعيم الحزب فريدريش ميرتس داخل التحالف الحاكم.

أما الحزب الاجتماعي المسيحي، بقيادة ماركوس زودر، فحصل على ثلاث وزارات، أبرزها وزارة الداخلية، إلى جانب “الوزارة الخارقة” للتكنولوجيا، التي وصفها زودر بأنها “قفزة نحو المستقبل”، رغم تعرضها لانتقادات وسخرية من بعض الأوساط التي اعتبرت طموحاتها “غير واقعية”.

إصلاحات تحت المجهر

تعهدت الحكومة الجديدة بـ”ثورة اقتصادية” تشمل خفض ضريبة الشركات تدريجياً اعتباراً من 2028، وإلغاء الضرائب على العمل الإضافي، وتخفيض أسعار الطاقة لدعم الصناعة. لكن الجدل اشتعل حول سياسة الهجرة، إذ أعلن ميرتس عن “إنهاء الهجرة غير النظامية” عبر ترحيل واسع النطاق وتوسيع قائمة الدول الآمنة، بينما شدد كلينغبايل على أن ألمانيا “ستبقى بلداً مفتوحاً للهجرة المنظمة”، مما ينذر بتوترات داخلية.

في سياق آخر، أثارت خطة إلغاء قانون التدفئة السابق وتقييم قوانين تقنين القنب “الحشيش” في 2025 (بدلاً من إلغائها) ردود فعل متباينة، حيث رأى البعض أن الاتحاد تراجع عن عدد من وعوده الانتخابية، تحت ضغط شركائه في الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

من المقرر أن يتم إلغاء الإجراء الخاص بتسريع منح الجنسية الألمانية للمهاجرين الذين اندمجوا بشكل جيد على نحو خاص.

مدة التجنيس

وكان الائتلاف المنتهية ولايته برئاسة المستشار أولاف شولتس (المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) أقر هذا الإجراء الذي يمنح هؤلاء المهاجرين الجنسية الألمانية بعد مضي ثلاثة أعوام فقط على إقامتهم في ألمانيا.

وخلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد، اتفق الاتحاد المسيحي برئاسة ميرتس، والحزب الاشتراكي على إلغاء هذا الإجراء.

وفي المقابل، يعتزم الائتلاف الحاكم المقبل الإبقاء على تقليص فترة الانتظار لعملية التجنيس العادية من 8 سنوات إلى 5 سنوات، وكذلك الإبقاء على السماح بازدواج الجنسية.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد مضي ستة أسابيع على الانتخابات البرلمانية المبكرة في ألمانيا، أتم الاتحاد المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي مفاوضات تشكيل حكومة جديدة للبلاد واتفقا على إبرام اتفاق ائتلاف.

ما الخطوة القادمة؟

ولا يزال يتعين على الأحزاب أن توافق على الاتفاق قبل أن يتم التمكن من التوقيع عليه بعد ذلك، وانتخاب زعيم الاتحاد المسيحي فريدريش ميرتس في البرلمان مستشارا جديدا. وسيصوت الأعضاء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الاتفاق، بينما سيعقد الحزب المسيحي الديمقراطي مؤتمرا صغيرا للبت فيه، أما الحزب المسيحي البافاري فسيبت في الاتفاق عن طريق مجلسه التنفيذي.

وكانت مفاوضات الائتلاف بدأت في منتصف مارس/آذار الماضي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 فبراير/شباط الماضي. وكانت الأحزاب الثلاثة توصلت مسبقا، خلال محادثات استكشافية، إلى ورقة مبادئ من 11 صفحة، تضمنت، من بين أمور أخرى، تخفيف قيود الدين العام لأغراض الدفاع، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو مخصص للاستثمار، لا سيما في البنية التحتية.