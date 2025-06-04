الائتلاف الحاكم في إسرائيل يواجه الأزمة الأخطر

الناصرة ـ«القدس العربي»: يبدو أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواجه هذه المرة الأزمة الأخطر على مستقبلها منذ انطلاقها في مطلع 2023، بعدما دخلت في “حقل ألغام” سياسي عقب تفاقم الجدل الصاخب حول تجنيد اليهود الأرثوذوكس (الحريديم)، وتهديد حزبي “شاس” و”يهودات هتوراه” بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، والتصويت بتأييد تفكيكه عند طرح مشروع قانون بخصوص التجنيد، يوم الأربعاء المقبل، تقدمت به أحزاب معارضة.

ويتجه الحزبان اللذان يمثلان اليهود المتدينين الشرقيين، في حال لم تتم تلبية شرطهم بـ تشريع “قانون التجنيد” الذي يعفي شبابهم من الخدمة العسكرية، إلى التصويت على حل الكنيست.

وسارع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة تفكيك الأزمة والحؤول دون خسارة شركائه “الحريديم”، وبالتالي سقوط حكومته، فيما تستمر حرب الإبادة على غزة.

ويواجه نتنياهو ضغوطا من أوساط واسعة في الشارع وداخل حزبه “الليكود”، تطالب بتجنيد الحريديم (13% من السكان في إسرائيل)، ووقف إعفائهم التاريخي، في ظل النقص الكبير في الجنود، كما يؤكد جيش الاحتلال منذ شهور.

ومنذ بدء العدوان على غزة، وازدياد الأعباء على الجيش تفاقم الجدل بخصوص تجنيد الحريديم.

ومن بين النواب البارزين في “الليكود” المطالبين بتجنيد الحريديم بخلاف موقف نتنياهو، النائب يولي ادلشتاين رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الذي سبق وطرح مشروع قانون يقضي بتجنيد الجميع دون استثناء، مع فرض عقوبات اقتصادية واجتماعية على من لا يخدم في الجيش، وهذا ما يثير غضب الحريديم الذين يعدّون ذلك استهدافا لهم، ويزعمون أن انقطاعهم لدراسة التوراة هو الدرع الحامي الحقيقي لإسرائيل وليس القوة العسكرية.

والتقى نتنياهو، ضمن محاولات تفكيك اللغم السياسي الخطير، ادلشتاين مساء أمس الأربعاء لإقناعه بتليين موقفه، من دون أن تظهر نتيجة، وسط توقعات بأن يلتقيا مجددا اليوم الخميس.

في الأثناء أعلن وزير القضاء ياريف لافين عن نيته بطرح مقترح يوم الأحد المقبل لإقالة المستشارة القضائية للحكومة الداعمة لتجنيد الحريديم.

ويبدو أن هذه مناورة من قبل حكومة الاحتلال لصرف النظر عن مسألة “الحريديم”، ومحاولة كسب الوقت وإطالة عمرها من خلال اجتياز الفترة البرلمانية الصيفية القصيرة التي تعقبها فترة عطلة تمتد ثلاثة شهور، مما يعني تأجيل الانتخابات المبكرة إلى ربيع العام المقبل.