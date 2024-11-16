الائتلاف الحاكم في هولندا يتجنب الانهيار وسط صراع بشأن تعليقات عنصرية مزعومة

أمستردام: تجنبت أحزاب الائتلاف الحكومي الهولندي الانهيار، وحلت خلافاتها بشأن ما يُزعم أنها تعليقات عنصرية أطلقها وزراء في الحكومة.

وبعد ساعات من محادثات أزمة في لاهاي، قال رئيس الوزراء ديك شوف في وقت متأخر مساء الجمعة، إن الائتلاف يعتزم الاستمرار في الحكم معا، مضيفا “لم تكن هناك ولن تكون هناك عنصرية في الحكومة”.

وظهرت حالة من عدم اليقين السياسي بسبب استقالة وزيرة الدولة الهولندية نورا أشهبار في وقت سابق يوم الجمعة.

وجاءت استقالة أشهبار احتجاجا على تقارير أفادت بأن وزراء في الحكومة اتهموا مهاجرين مسلمين بمعاداة السامية، وحملوهم مسؤولية الهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في العاصمة الهولندية أمستردام الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام هولندية.

وتنتمي أشهبار، التي ولدت في المغرب، إلى حزب العقد الاجتماعي الجديد، وهو حزب وسطي، وكانت تتولى منصب وزيرة الدولة للإعانات الاجتماعية والجمارك في وزارة المالية.

وتضع استقالتها ضغوطا على الائتلاف الحاكم الهش، الذي لم يمض على توليه السلطة سوى أربعة أشهر فقط.

وقرر الوزراء الآخرون الذين ينتمون للحزب البقاء في الحكومة. وإذا انسحب الحزب من الائتلاف، فستفقد الحكومة أغلبيتها في البرلمان.

(د ب أ)