سياسة | دولي

الائتلاف الحكومي في إسرائيل يُسقط مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق في إخفاق 7 أكتوبر

11 - ديسمبر - 2024

الكنيست الإسرائيلي

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القدس: أسقط الائتلاف الحكومي في إسرائيل الأربعاء، مقترحا بالكنيست (البرلمان)، لتشكيل لجنة تحقيق “رسمية” في إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك بتصويت 51 نائبا ضده، وفق إعلام عبري.

وفي ذلك التاريخ، هاجمت حركة حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة حينها.

ويعتبر مسؤولون في تل أبيب، أن ما حدث في 7 أكتوبر، يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي، ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة البلاد وجيشها في العالم.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إن “الائتلاف الحكومي أسقط مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، بأغلبية 51 معارضا مقابل 43 مؤيدا”، من إجمالي 120 عضوا في الكنيست.

(الأناضول)

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