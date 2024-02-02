الاتحاد الآسيوي: إنهاء التفوق الأوزبكي يقرب قطر من رقم إيران القياسي بأمم آسيا

الدوحة : يتواصل السباق من أجل بلوغ الدور قبل النهائي في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في قطر، حيث يلعب منتخب قطر مع منتخب أوزبكستان، غدا السبت، في دور الثمانية للمسابقة القارية.

وألقى الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على مجموعة من الحقائق والأرقام الخاصة بالمباراة المرتقبة، التي تقام على ملعب (البيت)

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن منتخب أوزبكستان فاز في 9 من آخر 11 مواجهة بمختلف المسابقات ضد المنتخب القطري، الذي حقق انتصارين فقط خلال تلك السلسلة، مشيرا إلى أن هذه هي المواجهة الأولى بين المنتخبين في الأدوار الإقصائية لأمم آسيا.

وسبق أن التقى المنتخبان مرة وحيدة في مرحلة المجموعات بأمم آسيا في نسخة المسابقة عام 2011 في قطر، حيث انتهت المواجهة بفوز المنتخب الأوزبكي 2 / صفر.

أوضح الاتحاد الآسيوي أن المنتخب القطري فاز في آخر 11 مباراة بأمم آسيا، حيث سجل 26 هدفا مقابل دخول هدفين في مرماه، مضيفا أن الفوز على أوزبكستان سيضعه على بعد مباراةٍ واحدة من معادلة أطول سلسلة من الانتصارات المتتالية بتاريخ البطولة، والتي حققها منتخب ايران بين نسختي 1968 و1976، علماً بأن فوز قطر بآخر 5 مباريات بالأدوار الإقصائية يعتبر رقما قياسيا جديدا بالبطولة.

أشار الاتحاد القاري أيضا إلى أن منتخب أوزبكستان سيخوض مباراة دور الثمانية للمرة الخامسة في تاريخه بكأس آسيا منذ نسخة 2004، مضيفا أن كوريا الجنوبية وايران واليابان فقط هم من تأهلوا أكثر منه بهذا الدور، بعدما تواجدوا بربع النهائي في 6 مناسبات، علماً بأن منتخب أوزبكستان نجح في تخطّي هذا الدور مرة واحدة فقط وكانت في نسخة .2011

أضاف الاتحاد الآسيوي أن آخر 12 هدفا سجلها منتخب أوزبكستان في كأس آسيا جاءت من اللعب المفتوح.

وكشف الاتحاد الآسيوي أن النجم القطري أكرم عفيف بات أول لاعبٍ يساهم بأكثر من 5 أهداف في نسختين مختلفتين من كأس آسيا منذ تواجد هذه البيانات في .2007

وساهم عفيف بتسجيل أو صناعة 11 هدفاً (هدف و10 تمريرات حاسمة في 2019)، ثم (4 أهداف وتمريتان حاسمتان في النسخة الحالية من البطولة).

(د ب أ)