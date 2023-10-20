الاتحاد الآسيوي يرفض استضافة الجزائر مباريات منتخب فلسطين البيتية 

رام الله: رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلب منتخب فلسطين إقامة مبارياته البيتية ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، في الجزائر نتيجة الحرب على غزة، وفق ما أكّد مصدر فلسطيني، اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الاتحاد الآسيوي بعث رسالة إلى نظيره الفلسطيني يبلغه فيها رفضه استضافة الجزائر للمباريات البيتية، خصوصاً الرسمية، لكون الجزائر منضوية في الاتحاد الافريقي للعبة وليس آسيا.

ولم يخرج بعد موقف رسمي من الاتحاد الفلسطيني الذي كان قد نجح في تثبيت الملعب البيتي له في الأراضي الفلسطينية، بعدما كان يخوض مبارياته خارجها.

وكانت الجزائر أخذت الأحد على عاتقها استضافة والتكفل بمصاريف المباريات المقبلة للمنتخب الفلسطيني، إن كانت ودية أو رسمية، أولها في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر ضد أستراليا في التصفيات المزدوجة، بحسب الاتحاد المحلي للعبة.

وجاء هذا القرار تلبية للطلب الذي تقدم به رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب بهذا الخصوص إلى السلطات الجزائرية.

ووقع المنتخب الفلسطيني في التصفيات ضمن المجموعة التاسعة التي تضمّ أستراليا ولبنان وبنغلادش.

كما يشارك المنتخب الفلسطيني في نهائيات كأس آسيا المقبلة المقررة بين 12 كانون الثاني/ يناير و10 شباط/ فبراير 2024 في قطر، حيث يلعب ضمن المجموعة الثالثة بجانب إيران والإمارات وهونغ كونغ.

وكانت الفلسطينية سوزان شلبي، عضوة اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي للعبة، قد صرّحت في حديث لإذاعة الجزائر الدولية: “تلقينا خطاب الاتحاد الآسيوي بخصوص طلبنا اعتماد الجزائر ملعباً بيتياً. للأسف رفض الخطاب طلبنا، مشيراً إلى جملة من التعليمات الخاصة الخاصة بالاتحادين القاري والدولي”.

تابعت: “وفقاً للاتحاد الآسيوي، تحول تلك التعليمات دون الموافقة، وتشير إلى أن الجزائر خارج النطاق الجغرافي لآسيا”.

وختمت: “نحن في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نشعر بخيبة أمل كبير من قرار الاتحاد الآسيوي. بالنسبة لنا الجزائر بما لها من موقع في قلب كل فلسطيني… هي دائما خيارنا الأول”.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أعلن يوم الأربعاء، تعليق أنشطته الكروية حتى إشعار آخر تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إنه “تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الصّامد، واحتراما لأرواح الشهداء الأبرار جراء العدوان الصهيوني الوحشي على أبناء فلسطين المحتلة في قطاع غزة، قرّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) تعليق كل المنافسات الكروية إلى إشعار آخر لاحق”.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في مدن جزائرية عدة بينها العاصمة الخميس، تضامناً مع الفلسطينيين ومندّدين بإسرائيل، في مسيرة هي الأولى التي تسمح بها السلطات منذ وقف الحراك الشعبي قبل سنتين.

(وكالات)