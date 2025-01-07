الاتحاد الآسيوي يكشف عن مواعيد وملاعب كأس آسيا 2027 بالسعودية

إسطنبول: كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، عن مواعيد وملاعب النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس أمم آسيا التي تستضيفها السعودية عام 2027.

وقال عبر موقعه الإلكتروني: “تقام النسخة المقبلة من جوهرة تاج البطولات الآسيوية- كأس آسيا السعودية 2027، خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، وذلك في ثلاث مدن سعودية: العاصمة الرياض، وجدّة، والخبر”.

وتابع: “تستضيف خمسة ملاعب في الرياض منافسات نخبة القارة، وهي مدينة الملك فهد الرياضية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود، والمملكة، والشباب”.

وأضاف: “تم تأكيد تشييد ملعبين في جدة – مدينة الملك عبد الله الرياضية وملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية – بالإضافة إلى ملعب جديد على أحدث طراز سيتم بناؤه في الخبر، لاستكمال البنية التحتية ذات المستوى العالمي والتي ستوفر الخلفية لأفضل 24 فريقا وطنيا في آسيا”.

وقال ماريانو أرانيتا جونيور، رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا، الذي اطلع على الخطط المستقبلية خلال الاجتماع الثالث للجنة في الرياض، قبل اعتماد القرارات من المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي: “تجاوزت نسخة كأس آسيا التاريخية في قطر جميع توقعاتنا، وقد وضعت قطر 2023 معيارا للتميز لجميع النسخ المستقبلية لهذه البطولة الأهم في قارة آسيا”.

واستطرد: “نحن ملتزمون بتحسين هذه البطولة مع كل نسخة، وقد تم الآن وضع الأسس لضمان استضافة السعودية لبطولة استثنائية في عام 2027”.

وأردف: “يتحول تركيز كرة القدم العالمية الآن نحو المملكة العربية السعودية، ونشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية على جهودهم الرائعة حتى الآن”.

وواصل: “نحن على ثقة بأنهم سيعتمدون على قدراتهم الممتازة في التنظيم وكرم الضيافة لصالح الجميع في القارة وخارجها، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح”.

(الأناضول)