الاتحاد الأوروبي: أرسلنا رادارات إلى درنة للبحث عن ضحايا الإعصار

بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، إمداد مدينة درنة الليبية برادارات مخترقة للأرض، للبحث عن ضحايا الإعصار المتوسطي “دانيال” الذي ضرب المدينة ومدنا أخرى شرقي البلاد في 10 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، في بيان نشر على موقعها، إن “قسم التحقيقات الجنائية (لم يحدد لأي جهة يتبع) في درنة يعمل كجزء من جهود الاستجابة الليبية الوطنية للفيضانات المدمرة في شرق ليبيا”.

وأضاف أنه “بفضل الرادارات المخترقة للأرض التي قدمها الاتحاد الأوروبي (..) أظهرت فرقه استعدادا تشغيليا فوريا للمساعدة في البحث عن الضحايا”.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل دعمه طويل الأمد لجهود الاستجابة للكارثة”.

وفي 10 سبتمبر الماضي، اجتاح الإعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخري بينها ودرنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وخلف الإعصار 3868 حالة وفاة، بحسب لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية في منتصف الشهر الماضي، حين أفادت بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.

وبعد أسبوع من وقوع الكارثة، أعلن الاتحاد الأوروبي “تقديم تمويل إنساني بقيمة 5.2 ملايين يورو للتركيز على المأوى والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والحماية للمتضررين من الفيضانات التي ضربت مدن ليبية”.

وإلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، تعمل فرق محلية ليبية وأخرى من تركيا وروسيا وتونس ومصر والجزائر والإمارات ومالطا واليونان على انتشال جثث من قضى جراء تلك الفيضانات، في ظل إعلان جهاز البحث الجنائي الليبي (مقره بنغازي ويتعامل مع حكومتي البلاد) أن إحصائية المفقودين تفوق الـ10 آلاف شخص.

وتوجد في ليبيا حكومتان، الأولى مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

(الأناضول)