الاتحاد الأوروبي: إسرائيل لا تفي بالاتفاق بشأن زيادة المساعدات لغزة

بروكسل: قالت الدائرة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي إن إسرائيل لم تلتزم بشكل كامل بالاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات للسكان المدنيين في غزة.

وجاء في وثيقة أرسلتها الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى دول الاتحاد الأوروبي واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس، أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع الساحلي المدمر خلال الفترة من 29 يوليو / تموز إلى 4 أغسطس / آب لا يزال “أقل من الرقم المتفق عليه” مع الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو / تموز.

وكانت إسرائيل قد اتفقت مع بروكسل الشهر الماضي على زيادة المساعدات إلى غزة بعد ضغوط شديدة من الدول الأوروبية.

لكن وفقا للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، تواصل إسرائيل أيضا عرقلة العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات، بحسب ما جاء في وثيقة الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية.

وأضافت الوثيقة: “هناك قدر من التفاوت بين الأرقام التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وتلك التي تقدمها إسرائيل.”

وأشارت الوثيقة إلى حدوث بعض الخطوات الإيجابية ، حيث استؤنفت إمدادات الوقود بعد انقطاع في السابق دام 130 يوما، كما تم إعادة فتح طرق إيصال المساعدات عبر مصر والأردن ومعبر زكيم الحدودي شمالي غزة. بالإضافة إلى ذلك، تم إصلاح بعض المرافق الحيوية للبنية التحتية.

ومع ذلك، حذرت الوثيقة من أن خطر المجاعة لا يزال قائما بالنسبة لمليوني فلسطيني يعيشون في غزة.

وكانت الحرب قد اندلعت في غزة بعد هجمات السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023 التي شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، لقي أكثر من 60 ألف شخص حتفهم في غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. ولا تميز هذه الحصيلة بين المدنيين والمقاتلين.

