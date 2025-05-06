سياسة | دولي | أوروبا

الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يطاق

منذ ساعة واحدة

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس برفقة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أثناء زيارتها للقدس، 24 مارس 2025

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بروكسل: قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في اتصال هاتفي بأن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق.

وأضافت في بيان على موقع إكس “يجب استئناف المساعدات الإنسانية على الفور ويتعين عدم تسييسها أبدا. يجب أن تتم آلية إيصال المساعدات الجديدة عبر الجهات الإنسانية الفاعلة”.

(رويترز)

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