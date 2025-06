الاتحاد الأوروبي: تجربتنا بشأن المساعدات في إدلب يمكن تعميمها بسوريا- (فيديو)

بروكسل: قالت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستفادة من تجربته في إدلب فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية في عموم سوريا.

وأفادت لحبيب في منشور على منصة إكس، الإثنين، بأن “الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة التاريخية”.

The EU stands with the people of Syria at this historic moment.

We support a peaceful & inclusive transition.

We are scaling up our humanitarian aid. The EU has experience operating under HTS-controlled areas in Idlib. Now we can build on this experience. pic.twitter.com/V33oJAJZCC

