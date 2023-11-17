الاتحاد الأوروبي: حرب غزة نتيجة فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي- (فيديو)

رام الله : اعتبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الحرب الإسرائيلية على حماس اليوم هي نتيجة فشل المجتمع الدولي في حل سياسي للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في رام الله، طالب فيه إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني.

وأكّد بوريل أنه يمكن وقف دوامة العنف في المنطقة من خلال حل سياسي فقط.

وقال: هناك “ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين في قطاع غزة، وعلى إسرائيل أن تحترم القانون الدولي الإنساني”.

وطالب “بهدنة إنسانية فورية واتاحة مزيد من الفرص لوصول المساعدات إلى المدنيين، وأن يكون المجتمع الدولي قادر على تقديم المساعدات”.

وتابع “الحرب على حماس اليوم نتيجة فشل المجتمع الدولي في التوصل لحل سياسي”.

وقال “الحرب على غزة أكدت لنا أن لا يمكن ترك القضية الفلسطينية دون حل”.

وأكد على دعم الاتحاد الأوروبي لخيار حل الدولتين.

وقال هناك عنف متزايد للمستوطنين في الضفة الغربية وشددنا على الجانب الإسرائيلي تجنب ذلك.

وشدد على رفضه للتهجير القسري خارج قطاع غزة، واحتلال إسرائيل لغزة أو حل في قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية.

وأشار إلى دعمه لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وقال “أنتم هناك لم تتركوا غزة تقدمون الخدمات ولديكم القدرة في الاستمرار بالمهمة وبحاجة إلى دعم المجتمع الدولي.

ومن جهته، أكد اشتيه على ضرورة إرساء وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة، وعلى الحاجة الملحة لتوصيل المساعدات والدواء إلى القطاع.

وقال خلال المؤتمر: “ما يجري في غزة قتل جماعي، بروح الانتقام ونريد له أن يتوقف”.

وأضاف أن الضفة الغربية “ليست بعيدة عن ذلك (ما يحدث في قطاع غزة) حيث استشهد 421 فلسطينيا منذ بداية العام”.

وتابع: “الوضع مأساوي في غزة لا طعام ولا شراب، كما أن شلال الدماء مستمر. ما نطالب به هو وجوب احترام القانون الدولي الإنساني”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 47 فلسطينيا، ما يرفع إجمالي معتقلي الضفة الغربية المحتلة إلى 2800 منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وتسارعت عمليات الاعتقال في الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ومنذ 42 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الأربعاء.

(وكالات)