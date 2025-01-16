الاتحاد الأوروبي: حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 120 مليون يورو لغزة

رام الله: أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن حزمة مساعدات إنسانية لقطاع غزة بقيمة 120 مليون يورو (125 مليون دولار).

جاء ذلك في بيان نقله الموقع الرسمي لمفوضية الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أقل من يوم على إعلان الدوحة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال البيان، إن المساعدات تأتي في إطار “التزام الاتحاد الطويل الأمد بدعم الفلسطينيين المحتاجين، وفي ضوء أحدث التطورات في المنطقة”.

ولفت إلى أنه ومع الحزمة الجديدة يرتفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لغزة، إلى أكثر من 450 مليون يورو (468 مليون دولار) منذ عام 2023.

ويأتي الدعم، إلى جانب رحلات الجسر الجوي للاتحاد الأوروبي التي سلمت أكثر من 3800 طن من المساعدات.

وستشمل الحزمة، مساعدات غذائية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، ومساعدات الرعاية الصحية، ودعم المياه والصرف الصحي والنظافة، والمأوى، والحماية لدعم سلامة وكرامة السكان المعرضين للخطر.

وأعلنت الدوحة مساء الأربعاء، نجاح الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)