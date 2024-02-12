سياسة | دولي

الاتحاد الأوروبي رداً على ترامب: لا يمكن للناتو أن يكون تحالفاً عسكرياً انتقائيًا يعتمد على روح الدعابة

منذ 27 دقيقة

حجم الخط
0

بروكسل: قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون تحالفاً عسكرياً “انتقائيا” يسير وفق أهواء الرئيس الأمريكي، وذلك رداً على تعليقات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول الحلف، في مطلع الأسبوع.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد لا توفر الحماية للدول الأعضاء، التي لا تنفق ما يكفي للدفاع عن نفسها، من غزو روسي محتمل.

ورداً على طلب للتعقيب على تعليقات ترامب، قال بوريل: “لا يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يكون تحالفاً عسكرياً ‘انتقائياً’… يعتمد على روح الدعابة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الحرب الأوكرانية: «الجنرال شتاء» ينتصر للروس
9 - فبراير - 2024
الاتحاد الأوروبي: وقف تمويل الأونروا يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين
4 - فبراير - 2024
 بوريل: الشرق الأوسط مرجل قابل للانفجار
3 - فبراير - 2024
800 موظف حكومي أمريكي وأوروبي يطالبون بإنهاء دعم إسرائيل  
2 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية