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الاتحاد الأوروبي: سندعم إصلاح التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال- (تدوينة)

منذ 27 دقيقة

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

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بروكسل: أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنها تتابع عن كثب الوضع المتعلق بانقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال، وأن الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم لإصلاح المشكلة.

وأوضحت فون دير لاين في منشور على منصة إكس، الاثنين، أنها تحدثت مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بشأن انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال.

وأضافت أن مجموعة التنسيق الخاصة بالكهرباء على مستوى الاتحاد الأوروبي، على استعداد لتقديم الدعم اللازم.

وتابعت: “سننسق الجهود لاستعادة النظام الكهربائي إلى حالته الطبيعية وسنشارك المعلومات. اتفقنا على البقاء على تواصل وثيق”.

وصرحت “ريد إلكتريكا” المشغلة لشبكة الكهرباء في بيان، أن انقطاع الكهرباء هو حالة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وأن إعادة الكهرباء إلى معظم أنحاء البلاد قد يستغرق من 6 إلى 10 ساعات.

من جانبها، أعلنت شركة توزيع الكهرباء البرتغالية “REN” أن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي قد تستغرق أسبوعاً.

(الأناضول)

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