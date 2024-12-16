سياسة | دولي | أوروبا

الاتحاد الأوروبي سيرسل موفدا للتباحث مع القيادة الجديدة في سوريا

16 - ديسمبر - 2024

منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تتحدث خلال مؤتمر صحافي في بروكسل

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بروكسل: قالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين إن مبعوث الكتلة إلى سوريا سيزور دمشق للتحدث مع القيادة الجديدة للبلاد، فيما تكثف القوى الغربية انخراطها بعد إطاحة بشار الأسد.

وأضافت كالاس في مؤتمر صحافي قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “سيذهب ممثّلنا في سوريا إلى دمشق اليوم”.

وأشارت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في بروكسل “طريقة التعامل مع القيادة الجديدة في سوريا وإلى أي مستوى ستصل علاقتنا معها”.

وأكدت “بالنسبة إلينا، لا يتعلق الأمر بالأقوال فقط بل بالأفعال التي تسير في الاتجاه الصحيح”.

وعقب سقوط بشار الأسد، أعربت الجهات الدولية الفاعلة عن تفاؤل حذر مع تعهد الإدارة الجديدة في سوريا حماية الأقليات وتشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 11:29 ص

    ههه شر البلية ما يضحك حقا ما دخل الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين يطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان في الشأن السوري يا جبوري أم أنه الاستعمار المقنع كالنمر الأسود الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستقوي إلا على الشعوب العربية والإسلامية هذي عقود وعقود وعقود 🤔☹️

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