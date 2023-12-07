الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل الالتزام بحماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية

رام الله: قال الاتحاد الأوروبي، الخميس، إنه يقع على عاتق إسرائيل “التزام قانوني” بحماية المدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين “المتطرفين”، ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان، بعد زيارة وفد يمثل التكتل بلدتي حوارة وبورين شمالي الضفة “في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين فيهما وفي الضفة الغربية بشكل عام”.

وأضاف البيان: “يقع على عاتق إسرائيل التزام قانوني بحماية المدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين، ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال”.

وأوضح أن “المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة”.

ووفق البيان التقى وفد الاتحاد مواطنين فلسطينيين أطلعوه على المعوقات الاقتصادية والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون، ومعاناة آلاف الأفراد والعائلات .

واستحضر البيان معطيات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة التابع للأمم المتحدة أشارت إلى “تسجيل 318 هجوما للمستوطنين ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات، كما وتشهد التجمعات السكانية الفلسطينية أيضًا موجة من التحريض والمضايقات”.

وتابع بيان مكتب الاتحاد الأوروبي أنه “تم تهجير ما لا يقل عن 143 أسرة فلسطينية تضم 1.014 شخصًا، من بينهم 388 طفلا، في خضم عنف المستوطنين، واستُشهد ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين على أيدي المستوطنين الإسرائيليين في هذه الفترة”.

وتفيد بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية بوجود نحو 694 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وبجانب عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ينفذ الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس 17 ألفا و177 شهيدا، و46 ألف جريح، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)