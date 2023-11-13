الاتحاد الأوروبي: علينا إنشاء دولة من أجل الفلسطينيين

بروكسل: دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى إنشاء “دولة جديدة” من أجل الفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها، الإثنين، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد بوريل على ضرورة إيجاد حل من أجل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح أن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا لدى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني جراء “الأزمة الدراماتيكية الراهنة، مؤشر على الفشل السياسي والأخلاقي للمجتمع الدولي”.

وشدد على أن “إعادة إعمار غزة لن تكون كافية (كحل للأزمة)، بل يجب إنشاء دولة جديدة للفلسطينيين”.

بوريل أكد على أن “الاتحاد الأوروبي يقول لا لثلاثة أمور. أولاً، التهجير القسري لسكان غزة إلى خارج القطاع. ثانياً، تقليص مساحة أراضي غزة أو احتلالها من قبل إسرائيل. ثالثاً، الوضع في غزة، يجب أن يكون القطاع جزءاً من حل القضية الفلسطينية”.

وأشار إلى الحاجة إلى “سلطة فلسطينية واحدة تتمتع بالشرعية” من أجل التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

ومنذ 38 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، واستشهد وأصيب الآلاف بينما نزح نحو 1.5 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء والوقود.

(الأناضول)