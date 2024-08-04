الاتحاد الأوروبي: “لا يمكن الاعتراف” بفوز مادورو بانتخابات الرئاسة في فنزويلا

بروكسل (بلجيكا): شدّد الاتحاد الأوروبي، الأحد، على أن نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا التي أُعلن رسميا بموجبها فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة، “لا يمكن الاعتراف بها”.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إن “المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا لم ينشر بعد السجلات الرسمية لمراكز الاقتراع، على الرغم من تعهّده بذلك. نظرا لغياب أدلة داعمة، فإن النتائج التي نشرها المجلس الوطني للانتخابات في الثاني من آب/أغسطس لا يمكن الاعتراف بها”.

خلافا للولايات المتحدة وغيرها من الدول، يمتنع الاتحاد الأوروبي عن الاعتراف بفوز مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا.

وذكّر البيان بـ”نشر المعارضة نسخا من سجلات مراكز الاقتراع راجعتها منظمات مستقلة عدة تشير إلى أن إدموندو غونزاليس أوروتيا يبدو الفائز بانتخابات الرئاسة بغالبية وازنة”.

وتابع البيان “يطلب الاتحاد الأوروبي أن تجري جهة مستقلة، وإذا أمكن هيئة ذات سمعة دولية، تحقيقا جديدا في السجلات الانتخابية”.

ودعا الاتحاد الأوروبي أيضا الحكومة الفنزويلية إلى “وضع حد للاعتقالات التعسفية والقمع والخطاب العنيف ضد أعضاء المعارضة والمجتمع المدني، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين”.

(أ ف ب)