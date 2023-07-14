الاتحاد الأوروبي: لدينا خطط ملموسة لمكافحة الإسلاموفوبيا

بروكسل: كشف الاتحاد الأوروبي أن لديه “خططا ملموسة” لمكافحة ظاهرة رهاب الإسلام “الإسلاموفوبيا”.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ماريون لاليس، منسقة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الكراهية ضد المسلمين، التي عينت حديثا بهذا المنصب.

وقالت في مؤتمر صحافي، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي “لديه خطط ملموسة لمكافحة الإسلاموفوبيا”، من خلال تحديد مصادر خطاب الكراهية ضد المسلمين والتصدي لها.

وأوضحت أن الاتحاد سيعمل على “تعميم سياسات مكافحة الكراهية ضد المسلمين في مختلف القطاعات، مثل التعليم والأمن والهجرة، وغيرها من المجالات”.

ونوهت إلى أن دول الاتحاد “ستواصل الحوار مع مختلف المؤسسات، والمجتمع المدني، والفاعلين والمواطنين والمنظمات الدولية لإرساء سياسات تعزز الوعي بين المواطنين والمؤسسات حول ظاهرة الإسلاموفوبيا”.

وفي السياق، أشارت لاليس إلى أن الجالية المسلمة في أوروبا تعد “أكبر أقلية دينية”، مؤكدة على أنها “جزء لا يتجزأ من المجتمع”.

يذكر أن المفوضية الأوروبية أطلقت منصب منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الكراهية ضد المسلمين عام 2015، من أجل ضمان إرساء استجابة قوية وشاملة عبر خدمات المفوضية لهذه القضية، وتعزيز سياسات التكامل والاندماج الاجتماعي.

وفي 1 فبراير/شباط الماضي عينت المفوضية الأوروبية ماريون لاليس منسقة جديدة لها، لمكافحة الكراهية ضد المسلمين.

(الأناضول)