الاتحاد الأوروبي: مدمرة إيطالية نفذت بنجاح عمليات حماية سفن تجارية خلال الأيام الأخيرة

صنعاء- “القدس العربي”: قالت مهمة الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر “أسبيدس”، الاثنين، إن مدمرة إيطالية ، تعمل ضمن نطاق المهمة، تمكنت من تنفيذ سلسلة من مهام حماية سفن تجارية بنجاح في منطقة العمليات، خلال الأيام الأخيرة.

وقالت في “تدوينة” على منصة “إكس”:” تمكنت المدمرة الإيطالية (كايو دويليو) من إتمام سلسلة من عمليات الحماية الوثيقة للسفن التجارية بنجاح خلال الأيام الأخيرة في منطقة العمليات في إطار مهمة (أسبيدس)” دون توضيح طبيعة هذه العمليات.

وأشارت إلى أن “عملية “أسبيدس” تساهم في تحقيق الرخاء الإقليمي والنمو الاقتصادي من خلال تأمين طرق التجارة البحرية الحيوية”.

وبدأت “أسبيدس” أنشطتها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن في 19 فبراير/ شباط الماضي، ممثلًا لجهود الاتحاد الأوروبي في حماية خطوط الملاحة البحرية الدولية هناك.

في 19 ديسمبر أتمت المهمة شهرها العاشر وأعلنت حينها أنها نفذت نحو 500 عملية دعم وحماية سفن تجارية في منطقة العمليات.