الاتحاد الأوروبي مستعد لإقراض تونس مليار دولار إذا لبت شروط صندوق النقد

■ بروكسل/تونس – وكالات: قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين أن التكتل لا يزال في إمكانه إقراض تونس 900 مليون يورو (مليار دولار) لكن محادثات أخرى ستُجرى في الربع الثالث وسيعتمد ذلك على التوصل إلى اتفاق مع «صندوق النقد الدولي».

وتعثرت المحادثات حول حصول تونس على قرض من «صندوق النقد الدولي» بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر /تشرين الأول بعد أن رفض الرئيس قيس سعَيِّد شروطاً تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام.

وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي المُطَّلِع على المفاوضات «لا تزال المساعدة الضخمة مطروحة على الطاولة، لكن هذا يحتاج إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي».

وأضاف «تونس تقول إنها قد لا تحتاج إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لذلك سنرى ما سيحدث في الربع الثالث».

وتونس على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص في السلع الأساسية. ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة في وقت لاحق من العام الجاري لسداد قروض خارجية، وقالت وكالات تصنيف إئتماني أن تونس قد تتخلف عن سداد ديونها.

من جهة ثانية قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أمس الأول أن التكتل سيخصص 100 مليون يورو (112.36 مليون دولار) لتونس في إطار اتفاق «شراكة إستراتيجية» لمكافحة الاتجار في البشر وتعزيز الاستثمار والتجارة وأمس الأول وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي في قصر قرطاج مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة إستراتيجية وشاملة» تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهدف أيضاً إلى مساعدة البلد الأفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة. ورحّبت فون دير لايين بالاتفاق الهادف إلى «الاستثمار في الازدهار المشترك» ويشمل «خمس دعامات» بينها قضايا الهجرة.

ورافق رئيسا الوزراء الهولندي مارك روته والإيطالية جورجيا ميلوني المسؤولة الأوروبية في هذه الزيارة، الثانية لهم إلى تونس. وكان المسؤولون الثلاثة أجروا زيارة أولى قبل شهر اقترحوا خلالها هذه الشراكة.

والدعامات الخمس للشراكة هي «استقرار الاقتصاد الكلي، التجارة والاستثمارات، الانتقال نحو الطاقة الخضراء، التقريب بين الشعوب، والهجرة»، حسبما ذكرت المفوضية في بيان.

وقالت ميلوني أن الاتفاق «خطوة جديدة مهمّة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة». ودعت الرئيس التونسي قيس سعَيِّد للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة تستضيفه روما الأحد المقبل.

ومن المقرر خصوصا تمديد برنامج التبادل إيراسموس لتونس وتقديم مساعدة قيمتها 65 مليون يورو لـ80 مدرسة.

على صعيد الطاقة، أكدت فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي يريد دعم تطوير الطاقات المتجددة في البلد المغاربي الذي يتمتع «بإمكانات هائلة».

واعتبرت ميلوني أنّ الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي «يمكن اعتبارها نموذجاً لإقامة علاقات جديدة مع شمال أفريقيا».

أما بالنسبة إلى الهجرة، فقد اعتبر روته أن الاتفاق سيتيح «التحكم بشكل أفضل في الهجرة غير النظامية».

ويشمل الاتفاق بين بروكسل وتونس مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمحاربة الهجرة غير النظامية.

ووعد الاتحاد الأوروبي أيضاً بتقديم مساعدات مباشرة للميزانية بقيمة 150 مليون يورو في عام 2023، في وقت تعاني تونس نقصا في السيولة يتسبب في نقص منتظم في الضروريات الأساسية التي تشتريها الدولة مباشرة.

وكان المسؤولون الأوروبيون الثلاثة قد تحدثوا خلال زيارتهم الأولى عن أن التكتل سيقرض تونس ما يصل إلى 900 مليون يورو لمساعدة المالية الكلية للبلاد في السنوات المقبلة. وقالت فون دير لايين أن بروكسل ما زالت «مستعدة لتقديم هذه المساعدة بمجرد استيفاء الشروط». لكن هذه «المساعدة» مشروطة باتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي على قرض جديد قيمته 21.9 مليار دولار، وهو ملف عالق منذ شهور. ويرفض سعيّد شرطين أساسيين في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتمثلان في رفع الدعم عن المنتجات الأساسية وإعادة هيكلة مؤسسات تابعة للدولة تواجه صعوبات.